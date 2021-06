Weilburg zeigt sich malerisch und märchenhaft

Am Wochenende bietet der Kur- und Verkehrsverein Weilburg wieder Stadtführungen an. Foto: Kur- und Verkehrsverein Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Der Kur- und Verkehrsverein Weilburg bietet für das Wochenende drei Stadtführungen an.

Am Samstag, 19. Juni, startet um 11 Uhr die Altstadtführung mit Werner Buch. Diese führt durch die malerischen Gässchen der Residenzstadt rund um den Marktplatz und dauert rund eine Stunde. Die Teilnahme kostet drei Euro.

Ebenfalls am Samstag, 19. Juni, geht es ab 15 Uhr mit Claudia Seibold bei der Themenstadtführung "Weilburg - einfach märchenhaft" auf den Spuren der Weilburger Märchen und Geschichten durch die Altstadt. Diese Führung dauert rund 90 Minuten. Sie eignet sich nach Angaben des Kur- und Verkehrsvereins vor allem für Familien und alle, die Märchen lieben. Die Teilnahme kostet fünf Euro, wobei Kinder bis sechs Jahre beitragsfrei sind und bis 14-jährige Teilnehmer 2,50 Euro zahlen.

Am Sonntag, 20. Juni, startet um 15 Uhr die Themenstadtführung "Mit Kajo und Hape durch die Stadt - die etwas andere Stadtführung" in Form eines unterhaltsamen Streitgesprächs. Gestaltet wird dieser Rundgang, der rund 90 Minuten dauert, von Hans-Peter Schick und Karl-Josef Schäfer. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Treffpunkt für alle Führungen ist am Neptunbrunnen auf dem Marktplatz. Anmeldungen sind bis Freitag, 18. Juni, 15 Uhr, unter Telefon 0 64 71-9 27 48 75 oder per E-Mail an info@kvv-weilburg.de erforderlich. Kurzentschlossene können sich allerdings noch am Samstag, 19. Juni, von 11 Uhr bis 16 Uhr unter Telefon 0 64 71-3 14 67 für möglicherweise freigebliebene Plätze anmelden.