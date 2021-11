Weilburger Altstadt wird für Weihnachten geschmückt

Jetzt teilen:

Weilburg. - Jedes Jahr, bevor die Adventszeit beginnt, wird auf dem Weilburger Marktplatz getüftelt: Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Weilburg und der Stadtwerke Weilburg richten den Platz für Weihnachten her. "Alle Jahre wieder", das rufen sich auch die Mitarbeiter der Stadt und Stadtwerke bei der Arbeit zu, zeigt sich der Marktplatz weihnachtlich. So ist auf der Säule am Marktbrunnen ein Weihnachtskranz und -stern angebracht. Zwischen eben dieser und dem alten Rathaus hängen Lichterketten. Doch auch auf dem Weg zum Marktplatz weihnachtet es. So werden unter anderem zwischen den Häusern in der Langgasse und Neugasse Lichterketten für die Adventsstimmung sorgen.