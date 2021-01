Weilburger Bauplätze aus der Vogelperspektive

Mit 25 Bauplätzen ist das Neubaugebiet "Auf der Seelbach" das größte, das in Weilburg seit Jahrzehnten erschlossen wurde. Im Frühjahr 2020 ging es los, wie die Aufnahme vom 22. März zeigt.

Am 3. Mai 2020 ist die einstige Ackerfläche vor den Toren Kubachs (unten) bereits verschwunden. Das Neubaugebiet grenzt an das Wohngebiet "Im Kohlgarten" an und wird durch die Straße vom Wohngebiet "Köppel" getrennt.