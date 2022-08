Weilburger Bürgergarde läutet Kirchweih ein

Nach dem Feldgottesdienst marschiert die Bürgergarde aus dem Schlosshof zum König-Konrad-Platz. Foto: Margit Bach

WEILBURG - Mit dem traditionellen Ausmarsch ist am Sonntag die 453. Weilburger Kirchweih gestartet. Dazu begrüßte Hauptmann Dirk Petersen im Schlosshof die Gardisten und eine ganze Reihe von Gästen, darunter auch Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und Magistratsmitglieder. Pfarrerin Cornelia Stock hielt zunächst einen Feldgottesdienst ab, bei dem sie eine Brotdose in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen rückte: Für die Schule und die Arbeit sei der Behälter sehr wichtig, um alles bei sich zu haben, was der Körper brauche. Aber der Mensch benötige noch mehr: zur Stärkung der Seele nämlich die Gemeinschaft und die Freundschaft.

Dafür sorge die Weilburger Bürgergarde, indem sie nun zur Kirchweih einlade und mit den Menschen Weilburgs und der Region gemeinsam viele schöne Stunden verbringen wolle.

Ältester Gardist

ist 92 Jahre alt

In ihr Gebet band die Pfarrerin auch die Bitte um Frieden und Freiheit in der Welt mit ein und nannte als ein Beispiel die Ukraine. Aber Krieg und Not herrschten in so vielen Ländern und dafür beteten alle.

Bei den warmen Temperaturen verteilten sich die Anwesenden an die Ränder des Schlosshofs, wo es etwas Schatten gab. Für die Senioren unter den Gardisten waren auch zwei Bänke bereitgestellt worden. Aber der älteste Gardist brauchte keine Bank: Helmut Ebenritter ist 92 Jahre alt und wurde von Hauptmann Dirk Petersen für 25 Jahre Mitgliedschaft mit der Treuemedaille der Bürgergarde in Bronze ausgezeichnet. Ebenfalls für 25 Jahre erhielten Hartmut Pingel und Dirk Göttlicher die bronzene Medaille. Die Treuemedaille in Silber für 40 Jahre wurde an Alvaro Rivera, Henrik Löffler und Stefan von Bargon übergeben. Weiterhin wurden Uwe Abel und Marvin Bender als neue Gardisten aufgenommen und vereidigt. Beförderungen wurden später auf dem König-Konrad-Platz vorgenommen, den die Bürgergarde nach dem Ausmarsch aus dem Schlosshof ansteuerte: Dieter Boger und Walter Frank wurden zu Unteroffizieren ernannt. Weiter geht die Kirchweih am Donnerstag mit dem Anschießen um 19 Ihr auf dem Kanapee.