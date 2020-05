Weilburger Eltern müssen für Kita nichts zahlen

Damit die Kommunen trotz Kontaktsperre eilige Themen entscheiden können, hat die Landesregierung die Hessische Gemeindeverordnung (HGO) erweitert. Laut Paragraf 51a kann der Haupt- und Finanzausschuss anstelle des Stadtparlaments darüber entscheiden.

Allerdings müssen alle im Ausschuss behandelten Themen in der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung noch einmal behandelt und darüber entschieden werden. In der Theorie könnte dann der Beschluss des Ausschusses auch wieder aufgehoben werden.

In Weilburg hofft man darauf, dass die nächste Stadtverordnetenversammlung am 2. Juli wieder stattfinden kann. Geprüft wird, ob die Sitzung in einem Bürgerhaus stattfinden kann, um so ausreichend Abstand zwischen den Stadtverordneten zu wahren.