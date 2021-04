Weilburger Entenrennen fällt aus

Das Entenrennen ist immer ein großes Spektakel. Coronabedingt fällt es in diesem Jahr aus. Wettscheine werden dennoch verkauft und über die Sieger entscheidet das Los. Archivfoto: Margit Bach

WEILBURG - Eigentlich gehört das Benefiz-Entenrennen zu den beliebtesten Veranstaltungen im Weilburger Jahreslauf. Am 25. April (Sonntag) hätten die kleinen Plastiktiere zu Wasser gelassen werden sollen. Daraus wird nun allerdings nichts. "Die Enten bleiben in der Quarantäne", teilt der veranstaltende Rotary-Club mit.

2000 Plastiktiere bleiben dieses Mal in der Box

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird das fünfte Benefiz-Entenrennen des Rotary Club Weilburg nicht stattfinden. Die Sieger werden per Los ermittelt. Das hat der Rotary-Club nun mitgeteilt. Diese Entscheidung hat jetzt die Organisationsgruppe um Präsident Henning Prüßner getroffen.

Die 2000 Enten bleiben in der Box. Stattdessen erfolgt die Ermittlung der 30 Gewinner durch Ziehung aus der Lostrommel. Am 25. April werden die Sieger ermittelt, bis dahin läuft der Wettscheinverkauf. Der Erlös dieser Benefiz-Veranstaltung ist bestimmt für ein Wiederaufforstungsprojekt, die Förderung der Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr und die Verwirklichung eines Stadtreliefs auf dem Weilburger Marktplatz.

Insgesamt 30 Sachpreise warten auf die Wettscheininhaber. Die Palette reicht von einem Gasgrill über einen Hotelgutschein, eine Ballonfahrt für zwei Personen, einem Tablet und einer Kamera bis hin zu weiteren Preisen wie Jahreskarten für den Wildpark "Tiergarten Weilburg", eine Stadtführung in Weilburg oder Restaurantgutscheine und vieles mehr.

Noch bei zwei öffentlichen Terminen können Wettscheine erworben werden: am Mittwoch, 21. April, 11 bis 13 Uhr, auf dem Marktplatz Weilburg, und am Freitag, 23. April, 15 bis 17 Uhr, am Kirmesplatz Weilburg. Außerdem bestehen Verkaufsstellen bei der Kreissparkasse Weilburg, Odersbacher Weg 1, der Residenzbuchhandlung Weilburg, der Frankfurter Volksbank Weilmünster und bei Orth-Automobile in Beselich. Die Wettscheine sind zum Preis von je fünf Euro erhältlich.