Weilburger Familien kochen digital zusammen

WEILBURG - In der Pandemie gehen die Landfrauen neue Wege. Zu ihrem ersten Digitalen Familien-Kochtreffen über Zoom haben die Bezirkslandfrauen Weilburg eingeladen.

Nach einer kurzen technischen Einweisung und Begrüßung starteten die 16 kleinen Köche im Alter von sieben bis elf Jahren in Begleitung von Mamas, Papas und Omas mit dem Zubereiten von selbst geschüttelter Butter für die dann zubereiteten Käsebrote mit fantasievollen Gemüsegesichtern als Vorspeise. Im Anschluss wurde eine Linsenbolognese mit Spaghetti als Hauptgericht gekocht.

Regionale Produkte

in den Blick gerückt

Neben Tipps zum Umgang mit dem Messer und anderen Küchenutensilien bekamen die Jungen und Mädchen auch Informationen zum Vorteil von regionalen Produkten und zur Mülltrennung und dessen Vermeidung bei den Kochzutaten.

Nach eineinhalb Stunden munteren Schneidens, Rührens und Probierens war das Mittagessen fertig und konnte im Anschluss an die Videokonferenz direkt verspeist werden. Der Vorteil des Kochtreffens über Zoom in der eigenen Küche besteht laut den Landfrauen nicht nur in der Einhaltung der Abstandsregeln, sondern auch darin, dass die Kinder die heimischen Küchenutensilien kennenlernen und Spaß an der Zubereitung von Mahlzeiten bekommen.

Die Familien-Kochtreffen finden nicht nur im Bezirkslandfauenverein Weilburg statt, auch andere Landfrauenvereine in Hessen bieten diese zur Zeit an. Beim Treff des Weilburger Bezirksvereins war nun auch ein Mitglied der Bezirkslandfrauen in Frankenberg zugeschaltet, um Tipps und Abläufe für eigene Kochtreffen mitzunehmen.

Als nächstes digitales Treffen ist ein Kurs zum Thema Rücken Qi Gong am 25. März ab 20 Uhr mit Almut Krüger geplant. Anmeldungen sind unter landfrauen@unser-kubach möglich.