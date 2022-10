Weilburger Gymnasium Philippinum tritt fleißig in die Pedale

Jetzt teilen:

WEILBURG - Im Rahmen der Veranstaltungen zur nachhaltigen Mobilität hat das Gymnasium Philippinum am hessischen Wettbewerb "Schulradeln 2022" teilgenommen. Einen Monat nach dem Fahrradaktionstag endete jüngst der Zeitraum, die für den Wettbewerb geradelten Kilometer einzutragen.

Von der aktiven Schulgemeinde wurden in den drei Wochen des Aktionszeitraumes, die von viel Regen geprägt waren, insgesamt stattliche 3667,5 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt.

"Das ist ein guter Einstieg für unsere Schule beim Wettbewerb und damit auch ein toller Beitrag für den Klimaschutz", so Lehrer Frank Bröckl. Das Interesse und die große Anzahl der Teilnehmer seien auch an der guten Auslastung der Fahrradständer, insbesondere bei trockenem Wetter, ersichtlich gewesen. Aber auch über den Wettbewerb hinaus seien deutlich mehr Fahrräder als vorher an dem Fahrradständer zu finden gewesen

Eine bemerkenswerte Kilometerleistung habe die Klasse 5b mit dem Klassenleiter Alexander Funk erreicht. Sie fuhren 902,2 Kilometer - in der schulinternen Wertung Platz zwei.

Diese Leistung wurde nur von der Klasse 6e übertroffen. Sie legte eine Strecke von insgesamt 1137,9 Kilometern zurück - das entspricht der Strecke von List auf Sylt bis ins oberbayrische Oberwössen. Ehrgeizige 200 Kilometer ist allein Leon Steidl aus der Klasse 6e gefahren.

Der Verein Pro Polizei hat als Unterstützer des Fahrradaktionstages den Klassenpreis für die Klasse 6e gestiftet. So sei für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 6e auch in der dunkleren Jahreszeit gesorgt, da sie mit ihrer Weste von Pro Polizei gut sichtbar seien.

Die Klassensieger aus den anderen Klassen des Jahrgangs 6 haben, ebenso wie Leon Steidl, einen Regenschutz für den Sattel gewonnen, der vom Landkreis gestiftet wurde. Klassensieger der Klassen waren Mara Keller (6a, 56,1 Kilometer), Maik Pflaum (6b, 90 Kilometer), Ana-Maria Calciu (6c, 20 Kilometer), Louisa Neeb und Enya Freihold (beide 6d, 75 Kilometer).

Sieger des Malwettbewerbes "Mein Klimamobil, mein Fahrrad", der auch im Zusammenhang mit dem Fahrradaktionstag gestartet wurde, sind Mara Buggisch (3. Platz), Konrad Maier (2. Platz) und Inna Ott (1. Platz).