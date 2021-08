Weilburger Kirchweih kann stattfinden

Beim Kirchweihfest in Weilburg wird die Bürgergarde wieder in ihren schmucken Uniformen vertreten sein. Archivfoto: Margit Bach

WEILBURG - Nachdem im vergangenen Jahr die 451. Weilburger Kirchweih wegen der Pandemie ausfallen musste, kann sie in diesem Jahr wieder stattfinden. Das beliebte Traditionsfest wird aber in einem kleineren Format stattfinden.

Bürgergarde tritt auf

dem alten Kirmesplatz an

So steht am Sonntag, 22. August, um 13.30 Uhr der traditionelle Ausmarsch auf dem Plan. Zunächst wird im Schlosshof im Beisein der Bürger der Feldgottesdienst abgehalten, danach gibt es Beförderungen und Ehrungen. Der anschließende Ausmarsch der Bürgergarde mit Hauptmann Dirk Petersen führt zum Weilburger Bootshaus an der Lahn, wo die Bürgergarde unter sich feiern wird. Dort soll auch der Schützenkönig ermittelt werden.

Am Samstag, 28. August, tritt die Bürgergarde um 15 Uhr öffentlich auf dem alten Kirmesplatz in der Frankfurter Straße an. Der Magistrat wird die Ehrenfront abschreiten, der Hauptmann der Bürgergarde und Bürgermeister Johannes Hanisch werden kurze Ansprachen halten.

Anschließend marschiert die Bürgergarde zum Kanapee, wo um 17 Uhr das Anschießen mit 21 Schuss Salut weit erschallen wird. Mitfeiern kann dann auch die Bevölkerung, Tische und Bänke werden coronakonform aufgestellt.

"Im Mittelpunkt steht der Austausch untereinander", sagt Hauptmann Dirk Petersen, "wir freuen uns sehr darauf, endlich wieder einmal zusammen sein zu können". Und damit sind auch die Weilburger Bürger gemeint, die allerdings nachweislich geimpft, getestet oder von Corona genesen sein müssen. Am Sonntag, 29. August, wird dann um 10.30 Uhr in der Schlosskirche der traditionelle Kirchweihgottesdienst abgehalten.

Bei allen Veranstaltungen sind die Hygiene- und Sicherheitsregeln einzuhalten.