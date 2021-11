Weilburger Klimaaktivisten: "Ziele allein helfen nicht!"

Zu den Weilburger "People for Future" zählen zum Teil Eltern, deren Kinder bei "Fridays for Future" aktiv sind, sowie weitere Erwachsene. Mitbegründerin Nancy Wojtalla-Schuld begleitete ihre Tochter auf eine Demo. "Das hat mich an Demos erinnert, zu denen ich früher selbst gegangen bin. Ich dachte dann, es wäre doch toll, wenn wir in Weilburg auch eine Gruppe gründen könnten." Gesagt, getan: Im November 2019 gründete sich "People for Future" Weilburg. Zur ersten Mahnwache seien laut Nancy Wojtalla-Schuld spontan um die 40 Menschen gekommen.

Die Erwachsenen arbeiten eng mit der Weilburger "Fridays for Future"-Gruppe zusammen. Die Aktivisten nehmen oftmals jeweils an Veranstaltungen beider Organisationen teil"Wir haben eigene Veranstaltungen, planen aber gemeinsam und stehen den jungen Aktivisten mit Hilfe und Unterstützung zur Seite", erklärt Nancy Wojtalla-Schuld.

Am Freitag, 26. November, um 20 Uhr, findet das nächste Treffen der "People for Future" im Helmut-Hild-Haus in Weilburg-Waldhausen statt. Die Gruppe lädt Interessierte ein und will sich diesen vorstellen. Außerdem werden Arbeitsgruppen gebildet. Es gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist nicht nötig.