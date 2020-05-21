Donnerstag, 21.05.2020 - 11:40
4 min
Weilburger Kreiskrankenhaus erhält zweiten Mann an der Spitze
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
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PERSONALIE
Verwaltungsdirektorin Isolde Alfen wird Ende September das Kreiskrankenhaus Weilburg verlassen. Ihre Stelle soll erst nach dem Ausscheiden von Geschäftsführer Peter Schermuly neu besetzt werden.
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