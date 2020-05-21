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Donnerstag, 21.05.2020 - 11:40
4 min

Weilburger Kreiskrankenhaus erhält zweiten Mann an der Spitze

Der Generationenwechsel im Kreiskrankenhaus Weilburg wird eingeläutet. Wenn Geschäftsführer Peter Schermuly Ende 2021 in Ruhestand geht, soll Thomas Schulz übernehmen.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Thomas Schulz (Mitte) wird neben Peter Schermuly (l.) ab 1. September zweiter Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses in Weilburg. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Köberle (r.) hat die Personalie am Mittwochnachmittag verkündet. Im Hintergrund: Julia Klenke (v. l.), Isolde Alfen, Johannes Hanisch und Joachim Sturm. Foto: Olivia Heß

Thomas Schulz (Mitte) wird neben Peter Schermuly (l.) ab 1. September zweiter Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses in Weilburg. Aufsichtsratsvorsitzender Michael Köberle (r.) hat die Personalie am Mittwochnachmittag verkündet. Im Hintergrund: Julia Klenke (v. l.), Isolde Alfen, Johannes Hanisch und Joachim Sturm. Foto: Olivia Heß

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PERSONALIE

Verwaltungsdirektorin Isolde Alfen wird Ende September das Kreiskrankenhaus Weilburg verlassen. Ihre Stelle soll erst nach dem Ausscheiden von Geschäftsführer Peter Schermuly neu besetzt werden.

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