Weilburger Lehrer organisiert Hilfstransporte

Mit einem Auto voller Hilfsgüter für die Ukraine ist Thomas Magyar schon einmal nach Polen gefahren. Die zweite Tour startet am 22. April. Foto: Thomas Magyar

WEILBURG - Das Leid der ukrainischen Bevölkerung hat Thomas Magyar, Lehrer an der Weilburger Wilhelm-Knapp-Schule (WKS) sehr betroffen gemacht. Er hat deshalb einen Hilfstransport zusammengestellt. Mit der Hilfe von vielen Spendern und freiwilligen Helfern aus der Gemeinde St. Hildegard in Limburg und der WKS konnte kurz nach Kriegsausbruch bereits eine erste Hilfslieferung an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden. Über den ehemaligen Gemeindereferenten Johannes Burek war ein Anlaufpunkt der Caritas in Polen gefunden worden.

Der Bürgermeister des Ortes Ležajsk organisiert mit ehrenamtlichen Helfern ein großes Verteillager. Von dort gehen die Hilfsgüter im Anschluss direkt in die Ukraine. Auf dem Rückweg von Polen konnten zwei Familien mitgenommen werden. "Natürlich war diese erste, spontane Aktion nur ein 'Tropfen auf dem heißen Stein', aber viele Tropfen werden zu einem Fluss, und so wird schon die nächste Fahrt nach Polen geplant", informiert Magyar. Ganz dringend werden zurzeit Wasser, Lebensmittel und Medikamente benötigt.

Am 22. April startet die nächste Hilfstour nach Polen, die mit Spendengeldern finanziert wird.