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Montag, 15.06.2020 - 11:50
4 min

Weilburger Musiker Cole May über Corona, Depressionen und Musik

Was macht Corona mit Künstlern? Der Weilburger Musiker Cole May spricht über sein neues Stück, über Depressionen, Verdienstausfälle und fehlenden Kontakt zum Publikum.

Von Andreas E. Müller
Cole May setzt sich in "Cut to Black" mit dem Thema Depressionen auseinander. Foto: Cole May

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