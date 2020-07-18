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Samstag, 18.07.2020 - 12:00
5 min

Weilburger Notfallmediziner kämpft täglich gegen den Tod

Benjamin Neeb hat den Tod täglich vor Augen. Er ist Notfallmediziner in Weilburg. Wie sein Alltag aussieht.

Von Sabine Gorenflo
Notfallmediziner Benjamin Neeb zeigt bei einer nachgestellten Szene mit einem Schauspieler, wie es bei einem Einsatz aussehen könnte. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Notfallmediziner Benjamin Neeb zeigt bei einer nachgestellten Szene mit einem Schauspieler, wie es bei einem Einsatz aussehen könnte. Foto: Sabine Gorenflo

Notfallmediziner Benjamin Neeb zeigt bei einer nachgestellten Szene mit einem Schauspieler, wie es bei einem Einsatz aussehen könnte. Foto: Sabine Gorenflo

Augleichendes Hobby: Benjamin Neeb (l.) mit Hauptmann Dirk Petersen im Einsatz für die Bürgergarde. Foto: Benjamin Neeb

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ZUR PERSON

Benjamin Neeb
Alter: 40 Jahre
Familienstand: verheiratet, drei Kinder
Beruf: Facharzt Anästhesie und Notfallmediziner
Hobbys: Bürgergarde, Angeln, Freunde treffen

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