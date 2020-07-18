Samstag, 18.07.2020 - 12:00
5 min
Weilburger Notfallmediziner kämpft täglich gegen den Tod
Von Sabine Gorenflo
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ZUR PERSON
Benjamin Neeb
Benjamin Neeb
Alter: 40 Jahre
Familienstand: verheiratet, drei Kinder
Beruf: Facharzt Anästhesie und Notfallmediziner
Hobbys: Bürgergarde, Angeln, Freunde treffen
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