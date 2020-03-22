Weilburger Paar sitzt wegen Coronakrise in Kapstadt fest

Die Bundesregierung hat eine beispiellose Aktion gestartet, um deutsche Touristen aus dem Ausland nach Hause zu holen. Ein junges Pärchen aus Weilburg, das im südafrikanischen Kapstadt festsitzt, hat sich auf Umwegen einen eigenen Heimflug organisiert. Foto: Simon Kremer/dpa
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LUFTBRÜCKE
Die Bundesregierung hat zusammen mit Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften
eine einmalige Aktion gestartet, um im Ausland gestrandete deutsche Urlauber nach Hause zu holen. Dafür werden Sonderflüge gechartert und in Länder geschickt, in denen keine regulären Linienflüge mehr abheben.
Bis zum Samstag sollen knapp 100 000 Touristen zurückgekehrt sein. Außenminister Heiko Maas geht derweil davon aus, dass
am Ende etwa 200 000 Deutsche betroffen sein werden. Der SPD-Politiker rechnet damit, dass die Rückholaktion noch zwei Wochen andauern könnte.
Auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes sind derzeit
zwölf Staaten gelistet, für die Rückholflüge organisiert werdenDazu zählen unter anderem Ägypten, die Dominikanische Republik, Marokko, Mexiko und Tunesien. Darüber hinaus haben Fluggesellschaften wie Condor und Lufthansa Sonderflugpläne erstellt, um Deutsche aus dem Ausland zurückzuholen.
Individualreisenden empfiehlt das Auswärtige Amt, "selbst Ihre Ausreise zu organisieren". Wenn eine Rückkehr mit eigenen Mitteln nicht mehr möglich sei, werde man versuchen, "für alle Deutschen Lösungen zu finden".
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