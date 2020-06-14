Sonntag,
14.06.2020 - 13:33
2 min
Weilburger Pflegekräfte machen Kunst in Corona-Zeiten
Unter dem Künstlernamen "Meike" setzen Heike Smolcic und Mike Lowski in ihrer Freizeit Ideen für künstlerische Bildgestaltungen um.
CTV+I0IWGRWIHxphCP9vCvNvGJIcn2HvVTymqPOynJ4tF8B8oaA0oTIlozSgMFjtnTyhqTIlVTEyoFO6q2IcVTglMJS0nKMyVR1yoaAwnTIhVTS1plOxMJ0tDzI0pzI1qJ5ap2WypzIcL2ttraHtMzyhMTIhVUAcozD6VPWAMJyeMFVtYFOxLKZtp2yhMPOPMKElMKI1ozqmLKAmnKA0MJ50nJ4tFTIcn2HtH21ioTAcLlO1ozDtDzI0pzI1MKVtGJyeMFOZo3qmn2xhVRWynJEyVUAcozDtnJ4traqynFO2MKWmL2ucMJEyozIhVSAyozyipzIhnTIcoJIhVUGQcUEcMlO1ozDtp2I0rzIhVTyhVTybpzIlVUOlnKMuqTIhVScynKDtM2IlozHtFJEyMJ4tMfB8pvOej7khp3EfMKWcp2AbMFOPnJkxM2ImqTSfqUIhM2IhVUIgYt==
H2Abj7MhnTIcqPO1ozDtIzIlM8BxozqfnJAbn2IcqPO2MKWynJ5yovOmnJAb
EJyhVTWyMJyhMUW1L2gyozEyplOTo3EiVUcynJq0VRuynJgyVSAgo2kwnJZtnJ0tI2ylLzIfLKIypvOGqTIcozWlqJAbYPOcovOxMJ0tp2ywnPOGL2wQgz5bMJy0VUIhMPOJMKWaj6EhM2kcL2ueMJy0VUMypzIcozIhYvOWoaAjnKWcMKW0VUc1VTEcMKAyoFOTo3EiVTuuLzHtp2yyVTEuplOZnJIxVPWPnKZtMTyyVSqyoUDtLKImMJyhLJ5xMKVtLaWcL2u0VvO2o24tMTIlVRWuozDtH3Ivq2S5VUEiVSAuoTk5YPOcovOxMJ0tMKZtnTIcj590BvNvETyyp2HtI2IfqPOvj6E1oKDtp2ywnPOuqJLtnJ4tnTIcj59ypvOKqKDfVUElo3E6qPOxMJ0tIT9xYPOmL2ucL2g0VTEyovOOqJMlqJulVT1cqPOxMJ4tI2yhMTIhYPOvpzywnUDtnTIlLKImVTS1plOxMJ4tGJIypzIhVT1cqPOxMKVtEzk1qPjtp3GQiUW6qPQQiTWypvO1oaZtqJ5xVUqcpzDtnzIxMFOGMJIfMFOznJ5xMJ4tYv4hVRWcplOxnJHtI2IfqPOuqKAynJ5uozEypzWlnJAbqPjtqTShrzIhVUqcpvOuqJLtH2AbqKE0VUIhMPOGL2uypzWyovVh
EJyhVRqyMfB8nTjtMTImVRIcozqyp3OypaW0p2IcoaZ=
GJyeMFOZo3qmn2xtp2SaqQbtVxEypvOJnKW1plOeMJ5hqPO3MJEypvOUpzIhrzIhVT5iL2ttGzS0nJ9hLJkcqZBxqTIhYvOIozDtFTyfMzHtq2ylMPQQiTWypzSfoPOvMJ7QgaEcM3DhVREuLzIcVTguoz4tMTIlVR1yoaAwnPOuoUZtH2ShnKGQcUEypvOiMTIlVTSfplOnMKWmqZB2pzIlVUqcpzgyov4vVSIhMPOVMJyeMFOGoJ9fL2ywVToQiTq0VTShBvNvETyyVR1yoaAwnTIhVTSfoTIlVRmQcT5xMKVtp29foUEyovOdMKE6qPO6qKAuoJ1yoaqcpzgyovO1ozDtMJyhVTqyoJIcoaAwnTSzqTkcL2uyplOYo256MKO0VTIhqUqcL2gyoT4hVSqcpvOgj7kmp2IhVUIhplOaMJqyoaAynKEcMlObMJkzMJ4hVt==
H293o2ufVRuynJgyVSAgo2kwnJZtLJkmVTS1L2ttGJywnTSyoPOZo3qmn2xtp2yhMPOZnJIvnTSvMKVtqz9hVQHjMKVgFzSbpzHgEJyhpzywnUE1ozqyovO1ozDtnTSvMJ4tMTyyVTqyp2SgqTHtI29boaIhMlOuqJLtMTyyp2HtI2Icp2HtM2ImqTSfqTI0YvOOqJAbVTuuqPOVMJyeMFOGoJ9fL2ywVSO1pUOyovNgVTEcMFO3nJHtMJAbqTHtF2yhMTIlVTS1p3AynTIhVP0tp2IfLaA0VTuypzqyp3EyoTk0VUIhMPOmnJHtoJy0VTSfqTIhVSIbpzIhVUIhMPOuozEypzIhVREyn29lLKEco25yovO6qFOzLJ50LKA0nKAwnTIhVRWcoTEmrzIhMJ4traImLJ1gMJ5aMKA0MJkfqP4tJaIlVRAipz9hLF1nMJy0VUOup3AyovOmnJHtnJ5mo2Mypz4fVUqynJjtp2yyVTSfoTImLJ10VTIcozHtqUWuqKWcM2HtDKImp3ElLJufqJ5aVTuuLzIhVUIhMPOynJ4tE2Izj7kboPOxMKZtEJyhM2ImpTIlpaEmMJyhplO2MKWgnKE0MJkhYt==