Weilburger Raser muss länger ins Gefängnis

LIMBURG - Das Landgericht Limburg hat am Montag einen 21-jährigen Angeklagten in einem Berufungsverfahren wegen einer schweren und gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Amtsgericht Limburg hatte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verhängt, wogegen der Angeklagte und auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen waren.

Der zum Tatzeitpunkt 18-jährige Angeklagte fuhr nach Überzeugung des Gerichts am 12. Januar 2019 bei Dunkelheit und regennasser Straße mit einer Geschwindigkeit von mindestens 121 Kilometern pro Stunde durch die Weilburger Innenstadt. In Höhe der Gaststätte "Old Empire" musste er einem Fahrzeug ausweichen, das dort wendete. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto im Gegenverkehr. Der Angeklagte, sein Beifahrer und die Fahrerin des anderen Wagens wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Kopfverletzungen der Frau waren hierbei so schwerwiegend, dass sie einen Schlaganfall erlitt und heute im Pflegeheim wohnen muss.

Der Angeklagte hat sich laut Gericht nicht bei den anderen Unfallbeteiligten entschuldigt. Er hat im Prozess zum Unfallhergang geschwiegen. Unmittelbar nach der Tat behauptete er gegenüber den Rettungskräften, dass er nicht gefahren sei. Die Kammer sah die Fahrereigenschaft allerdings aufgrund von Zeugenaussagen, DNA-Spuren sowie weiterer Indizien als gegeben an.