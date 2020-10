Weilburger Rollschiff geht in die Winterpause

Jetzt teilen:

An diesem letzten Herbstferienwochenende, Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober, haben Interessierte noch einmal die Gelegenheit, mit dem Rollschiff Weilburg, der historischen Fährverbindung zwischen den beiden Lahnufern "Am Bangert" und Hauseley-Felsen, über die Lahn überzusetzen. Danach geht das Rollschiff bis zur nächsten Saison in die Winterpause. Überfahrten sind an diesem Wochende von 13 bis 17 Uhr möglich, allerdings nicht bei Regenwetter. Während der Überfahrt müssen die Passagiere eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Außerdem werden Teilnehmerlisten gemäß den aktuellen Corona-Bestimmungen geführt. (red)/Foto: Jürgen Vetter