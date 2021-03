Weilburger Rosenhang Museum ist wieder geöffnet

Werke von Banksy sollen künftig dauerhaft Platz im Rosenhang Museum finden. Archivfoto: Rosenhang Museum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Das Rosenhang Museum in Weilburg hat ab sofort wieder geöffnet. Zu sehen ist aktuell die Sonderausstellung "Nackte Welt" von Sigurd Wendland. Die Schau wurde bis 30. Mai verlängert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch "The Strong Cubs" von Feng Lu zu sehen. Die Ausstellung "Memory of the future", die Werke mehrerer Künstler präsentiert, endet am 2. Mai.

Banksy Art Lab

ins Leben gerufen

Außerdem hat das Rosenhang Museum das Banksy Art Lab ins Leben gerufen, als eine sich immer weiterentwickelnde Dauerausstellung über das Werk und die Figur der Street-Art-Ikone. Banksys Botschaften erreichen durch den medialen Hype enorme Reichweite. Street Art findet immer mehr museale Beachtung. Ein großer Verdienst, der ihm zweifelsfrei zugeschrieben werden kann. Doch Banksy selbst wurde bisher, bis auf wenige Ausnahmen, museal kaum gewürdigt.

Im Bansky Art Lab wird sich die Forschungsarbeit auf vielen Ebenen der Kunstfigur Banksy nähern, seine Motivation ergründen, die politischen Statements analysieren, seine Markttauglichkeit überprüfen und schlussendlich Licht in das Verborgene um seine Existenz bringen.

Banksys Kapitalismus-Kritik, seine Konsum-Missbilligungen, sein Kampf um Gerechtigkeit und Frieden und um die Verteilung der Ressourcen werden eine zentrale Rolle in der Forschungsarbeit einnehmen. Doch genauso intensiv wird die widersprüchliche Vermarktungsstrategie um seine Kunst einem analytischen Urteil unterzogen werden. Die Ergebnisse des langwierig angelegten Forschungsprozesses werden in einer permanenten Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Wunschtermin

per Mail erfragen

Für den Museumsbesuch gelten nach der Wiedereröffnung folgende Regeln: Bitte teilen Sie per E-Mail an info@rosenhang-musem.de Ihren Wunschtermin mit, diesen wird Ihnen das Museum dann bestätigen. Bitte tragen Sie während des gesamten Besuchs einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz über Mund und Nase und halten mindestens anderthalb Meter Abstand. Da das Museum aufgrund der Verordnungen der hessischen Landesregierung verpflichtet ist, die Kontaktdaten der Besucher zu erheben, liegen am Eingang entsprechende Formulare aus.