Weilburger Schlossgarten: Immer besondere Perspektiven

Egal zu welcher Jahreszeit: Der Schlossgarten Weilburg bietet immer schöne Perspektiven. Foto: Agathe Markiewicz

Ein Spaziergang durch den Weilburger Schlossgarten ist immer wieder ein Erlebnis. Dem Besucher eröffnen sich bei jedem Besuch neue Perspektiven, wie hier mit dem Blick auf die Blutbuchen und das Lindenboskett. Dabei spielt die Jahreszeit keine Rolle. Haben auch Sie ein schönes Bild mit einem reizvollen Motiv aus unserer heimischen Region gemacht, das Sie unseren Lesern gern präsentieren möchten? Dann hängen Sie es als JPG-Datei in Originalgröße in den Anhang einer E-Mail und senden diese an leserfoto-oberlahn@vrm.de. Bitte schreiben Sie dazu Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihren Wohnort, wann und wo das Bild entstanden ist und warum Sie auf den Auslöser gedrückt haben.