Weilburger Schlosskonzerte: Das gilt es zu beachten

WEILBURG - Die Veranstalter der Weilburger Schlosskonzerte beantworten die wichtigsten Fragen hier:

Wo bekomme ich meine Konzertkarten?

Karten gibt es direkt vor dem Konzert am Eingang der jeweiligen Spielstätte. Gekaufte und bezahlte Karten werden an der Abendkasse abgeholt und nicht - wie gewohnt - vorher versendet (Kaufbestätigung bitte mitbringen)

LOCKERUNGEN? Das Team der Weilburger Schlosskonzerte hält sich strikt an die Hygieneauflagen. Bei weiter sinkenden Inzidenzzahlen sind jedoch Lockerungen während der Saison denkbar.

Folgende Einlasszeiten gelten: Renaissancehof: zwei Stunden vor Konzertbeginn; Schlosskirche eine Stunde vor Konzertbeginn: Untere Orangerie eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.

Was muss ich zum Konzert mitbringen?

Mitzubringen sind der Impfnachweis mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff oder die Bescheinigung der Genesung (nicht älter als sechs Monate) oder ein tagesaktueller, bestätigter Test (kein Selbsttest). Ohne einen der Nachweise ist kein Einlass möglich. Der negative Test darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss an einer Teststation mit Nachweis gemacht worden sein. Ein Selbsttest ist nicht zugelassen.

Besucher benötigen außerdem einen Personalausweis, die Kaufbestätigung für die Tickets sowie eine Maske (FFP2 oder medizinische Maske).

Konzertbesucher sollten an warme, wetterangepasste Kleidung für die Open-Air-Konzerte denken.

Muss ich eine Maske tragen ?

Ja, auf dem kompletten Gelände muss eine Maske getragen werden. Im Renaissancehof darf die Maske am Platz abgenommen werden. In der Kirche und der Orangerie sind die Masken dauerhaft zu tragen.

Was passiert vor und während des Konzertes?

Die Weilburger Schlosskonzerte sind als Veranstalter verpflichtet, die persönlichen Daten jedes Konzertbesuchers festzuhalten. Aus Hygienegründen bitte einen eigenen Stift zum Notieren der Daten mitbringen. Nach wie vor sind die Plätze der Kategorie I im Renaissancehof nummeriert, in allen anderen Kategorien herrscht freie Platzwahl. Die Stühle in den Spielstätten dürfen nicht verrückt werden, da deren Anordnung den behördlichen Auflagen folgt. Wie gewohnt, wird es Pausen zwischen den beiden Konzerthälften geben.

Kann ich Schönwetterkarten reservieren?

Schönwetterkarten müssen verbindlich reserviert werden, können aber bis 16.30 Uhr am Konzerttag storniert werden. Nach 16.30 Uhr wird die Schönwetterkarten-Reservierung automatisch verbindlich und in Rechnung gestellt. Nur so ist es dem Veranstalter möglich, genau zu planen. Weil in diesem Sommer nur maximal 30 Prozent der sonst üblichen Karten zur Verfügung stehen, ist das notwendig. Schönwetterkarten können, je nach nach Verfügbarkeit, auch spontan direkt vor Ort gekauft werden.

Kann man Karten zurückgeben?

Nach wie vor gilt: Erworbene Karten können auch in diesem Jahr nicht zurückgenommen werden. Eine Kartenrückgabe wegen einer Testverweigerung ist somit auch nicht möglich. Es ist möglich, das kostenlose Angebot der Teststationen vor dem Konzert wahrzunehmen.

Was passiert, wenn ein Konzert ausfallen muss?

In diesem Fall wird der Kartenpreis unter Einbehaltung einer Bearbeitungsgebühr auf Wunsch zurückerstattet; dies jedoch erst nach Ablauf der Saison.