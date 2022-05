Weilburger Schlosskonzerte: Ein außergewöhnliches Jubiläum

Weilburger Schlosskonzerte: Hier mit gefüllten Reihen vor Corona-Zeiten im Hof. Foto: Oliver Nauditt/Schlosskonzerte

WEILBURG - Die Weilburger Schlosskonzerte, als eines der ältesten Musikfestivals in Hessen, werden in diesem Sommer 50 Jahre alt und feiern dieses außergewöhnliche Jubiläum mit nahezu 50 Konzerten vom 4. Juni bis zum 6. August 2022. Die Schlosskonzerte kehren zurück zur gewohnten Platzverteilung in allen Spielstätten ohne coronabedingte Abstände. Die Internationalen Musikfestspiele in der fürstlichen Residenz sind - vor allem auch durch umsichtiges Management - gut durch die Pandemie gekommen und starten jetzt ambitioniert in ihre Konzertsaison.

Den Auftakt macht Víkingur Ólafsson am Klavier mit dem hr-Sinfonieorchester am Samstag, 4. Juni um 20 Uhr im Renaissancehof. Wer die in 2021 dort neu angeschaffte Bühnenüberdachung noch nicht selbst in Augenschein genommen hat, wird staunen, wie gut sie sich ins optische Geschehen eingliedert. Sie schützt bei Konzerten im Freien die Musiker und ihre empfindlichen Instrumente vor eventuellen Regenspritzern. Am nächsten Abend, Sonntag, 5. Juni, geht es um 19 Uhr mit "Sweet Soul Gospel in concert" an gleicher Stelle weiter mit Songs unvergessener Größen um eine musikalische Verneigung vor den Legenden des Soul. Ein Konzert, das unter die Haut geht.

Klavierkonzerte unter freiem Himmel sind immer wieder ein ganz besonderer Genuss. Wenn Petrus es mit stabilem Sommerwetter gut mit den Weilburger Schlosskonzerten meint, darf man sich in der Jubiläumssaison gleich auf sechs Mal Klavier unter freiem Himmel freuen, dabei sind am Samstag, 18. Juni, sogar vier Hände auf zwei Flügeln zu erleben. Die Zwillinge Ani und Nia Sulkhanishvili sehen sich nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sie spielen auch mit einer solchen Intensität, als wären sie eine Person. Zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn bringen die Pianistinnen Konzerte für zwei Klaviere und Orchester von Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart auf die Weilburger Bühne.

TICKETS Eintrittskarten und alle Informationen rund um die Saison gibt es im Kartenbüro beziehungsweise an der Konzertkasse der Weilburger Schlosskonzerte in der Schlossstraße 3 in Weilburg. Geöffnet ist das Büro montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr. Während der Saison ist das Büro zusätzlich freitags von 18 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 11 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Vor dem Barockfest öffnet die Konzertkasse um 14 Uhr.

Bei Konzerten in der Unteren Orangerie befindet sich die Konzertkasse ab einer halben Stunde vor Konzertbeginn direkt vor der Spielstätte. In Limburg befindet sich die Konzertkasse ab 19 Uhr direkt auf der Limburger Domplatte. Viele der Konzerte sind als Freiluftveranstaltung zur Aufführung im Renaissancehof geplant. Für sie werden Schönwetterkarten angeboten.

Nicht nur der Pianist im Vordergrund

Beim Konzert am Samstag, 23. Juli, steht um 20 Uhr nicht nur der Pianist im Vordergrund, sondern das gesamte Trio E.T.A. mit Elene Meipariani, Violine, Till Schuler, Violoncello und Till Hoffmann am Flügel. Mit der Philharmonie Baden-Baden widmen sich die Musiker im Renaissancehof einem reinen Beethoven-Programm, dessen Höhepunkt sein selten zu hörendes Tripelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und großes Orchester in C-Dur op. 56 ist.

Wer Beethoven einmal nur auf einem Klavier hören möchte, kommt am besten am Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr in die Untere Orangerie, um Matthias Kirschnereit mit den Klassikern der Klavierliteratur, der "Pathétique" und der "Mondscheinsonate" zu lauschen.

Einer der besonderen Höhepunkte 2022

Nur ein einziges Konzert ist im Jubiläumssommer direkt als Aufführung in der Schlosskirche geplant: 500 Jahre Musikgeschichte bieten dem Ensemble The King's Singers genügend Material, das sie im Konzert am Sonntag, 17. Juli, um 19 Uhr mit viel britischem Humor und eigenen Anekdoten aus 50-jähriger Ensemblegeschichte in ihrem unnachahmlichen Stil an den Mann und an die Frau bringen. Wer sie schon einmal gehört hat, weiß, die sechs Herren aus "Merry Old England" liefern Unterhaltung pur.

Einer der besonderen Höhepunkte 2022 wird in den Augen eines großen Publikums mit Sicherheit der Ausflug der Weilburger Schlosskonzerte in die Popmusik sein: Das Konzert mit keinem Geringeren als Laith Al-Deen, Singer-Songwriter, und der Big Band der Bundeswehr findet am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr im Renaissancehof statt. "Superstars live on stage" - der Konzerttitel wird zum Programm. Mit Millionen verkauften Tonträgern ist Laith Al-Deen die deutsche Soul-Stimme schlechthin.

Zwischen all den großen Schätzen finden sich kleine, leuchtende Perlen in den kleinen Spielstätten wie das "Eternum Saxophonquartett" mit dem unverwechselbar warmen Klang der vier Saxofone am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr in der Unteren Orangerie. Ebenfalls dort findet am Pfingstmontag, 6. Juni, um 11 Uhr der Auftritt von "Harfenzauber mal zwei" mit Silke Aichhorn und Regine Kofler als Harfenduo statt. Dabei gilt die Harfe nicht nur wegen ihrer Größe als die Königin der Instrumente. In den kleinen Spielstätten des Weilburger Schlosses kommen sich Künstler und Publikum ganz nah, entsprechend ist die Intensität des musikalischen Erlebnisses regelrecht greifbar.

Für jede Veranstaltung ein passender Rahmen

Für jede Veranstaltung gibt es den passenden Rahmen, so findet das Konzert des Mariani Klavierquartetts in der Oberen Orangerie statt, der "Boléro" mit dem Göttinger Symphonie Orchester auf der Limburger Domplatte, die die Schlosskonzerte zu einem Ausflug ein Stückchen die Lahn abwärts ins benachbarte Limburg mit seiner ebenfalls bezaubernden Altstadt lockt.

Aber nicht nur das exklusive Programm lädt zum Mitfeiern ein. Das Team der Weilburger Schlosskonzerte hat sich schon voller Vorfreude kleine und große Überraschungen für das Publikum rund um die Konzerte überlegt.

Zum großen Jubiläum ist auch eine Ausstellung zur Erfolgsgeschichte 50 Jahre Weilburger Schlosskonzerte geplant, die zum Saisonbeginn eröffnet und zur Besichtigung einlädt. Sie befindet sich in der Remise des Renaissancehofs und ist mindestens zu den Konzertwochenenden geöffnet. Als interaktive Ausstellung geplant, ermöglicht sie ein Wiedersehen mit geschichtsträchtigen Exponaten, Meilensteinen aus 50 Jahren Weilburger Schlosskonzerte, bunt gemischt mit Aktuellem.

Weitere Informationen auch unter: www.weilburger-schlosskonzerte.de

Aushilfen gesucht

Zehn Wochen voller Musik, fast 50 Konzerte in sieben verschiedenen Spielstätten, elf verschiedene Orchester, viele größere oder solistisch besetzte Ensembles, internationale Solisten, kurz: Hunderte von Musikern treffen sich in den schönsten Sommermonaten in Weilburg. Für den Veranstalter der Internationalen Musikfestspiele bedeutet das eine logistische Herausforderung. Den Weilburger Schlosskonzerten stehen in dieser Zeit viele musikinteressierte Schüler der Weilburger Schulen zur Verfügung, die für den Aufbau in den Spielstätten sorgen, die darauf achten, dass es den Musikern an nichts fehlt und für alle Besucher eine helfende Hand haben, wenn es darum geht, ihnen ihre Plätze im Konzert zu zeigen. Wer noch mitmachen möchte, wendet sich für nähere Informationen an Theresa Jung unter organisation@weilburger-schlosskonzerte.de oder ans Büro der Weilburger Schlosskonzerte.