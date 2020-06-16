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Dienstag, 16.06.2020 - 10:24
3 min

Weilburger Schlossteam baut virtuelle Angebote aus

Das Weilburger Schlossteam setzt in Zeiten von Corona auf neue Akzente. So soll es beispielsweise mehr virtuelle Angebote geben.

Von Sabine Gorenflo
Mit Abstand und Maske: Das Schlossteam stellt im Schlossgarten die coronabedingten Neuerungen vor: (v.l.) Katharina Brunsing, Inken Formann, Andreas Hofmeister, Annette Feith-Krämer, Kirsten Worms, Johannes Hanisch und Svetlana Jaremitsch. Fotografiert werden sie auch von Pressesprecherin Elisabeth Weymann.. Foto: Sabine Gorenflo

Mit Abstand und Maske: Das Schlossteam stellt im Schlossgarten die coronabedingten Neuerungen vor: (v.l.) Katharina Brunsing, Inken Formann, Andreas Hofmeister, Annette Feith-Krämer, Kirsten Worms, Johannes Hanisch und Svetlana Jaremitsch. Fotografiert werden sie auch von Pressesprecherin Elisabeth Weymann.. Foto: Sabine Gorenflo

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Mit Abstand und Maske: Das Schlossteam stellt im Schlossgarten die coronabedingten Neuerungen vor: (v.l.) Katharina Brunsing, Inken Formann, Andreas Hofmeister, Annette Feith-Krämer, Kirsten Worms, Johannes Hanisch und Svetlana Jaremitsch. Fotografiert werden sie auch von Pressesprecherin Elisabeth Weymann.. Foto: Sabine Gorenflo

Mit Abstand und Maske: Das Schlossteam stellt im Schlossgarten die coronabedingten Neuerungen vor: (v.l.) Katharina Brunsing, Inken Formann, Andreas Hofmeister, Annette Feith-Krämer, Kirsten Worms, Johannes Hanisch und Svetlana Jaremitsch. Fotografiert werden sie auch von Pressesprecherin Elisabeth Weymann.. Foto: Sabine Gorenflo

In der Ausstellung "l´esprit baroque" erfahren Besucher interessante Dinge aus dem Leben und Wirken des Grafen. Foto: Sabine Gorenflo

In der Ausstellung "l´esprit baroque" erfahren Besucher interessante Dinge aus dem Leben und Wirken des Grafen. Foto: Sabine Gorenflo

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DAUERAUSSTELLUNG "L´ESPRIT BAROQUE"

Die Dauerausstellung "l´esprit baroque" wird am 26. August eröffnetEinen Web-Teaser zur Einführung in die Ausstellung gibt es unter www.lespritbaroque-weilburg.deHier erfahren Interessierte etwas über das Leben des Grafen Johann Ernst, über die politische Situation in Europa, Barock als Epoche, Architektur, barocke Gartenpracht und vieles mehr.

Mehr zum Weilburger Schloss und der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten gibt es unter www.schloesser-hessen.de.

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