Dienstag, 16.06.2020 - 10:24
3 min
Weilburger Schlossteam baut virtuelle Angebote aus
Von Sabine Gorenflo
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DAUERAUSSTELLUNG "L´ESPRIT BAROQUE"
Die Dauerausstellung "l´esprit baroque" wird am 26. August eröffnetEinen Web-Teaser zur Einführung in die Ausstellung gibt es unter www.lespritbaroque-weilburg.deHier erfahren Interessierte etwas über das Leben des Grafen Johann Ernst, über die politische Situation in Europa, Barock als Epoche, Architektur, barocke Gartenpracht und vieles mehr.
Mehr zum Weilburger Schloss und der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten gibt es unter www.schloesser-hessen.de.
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