Weilburger Schüler erfahren viel über Islamismus

WEILBURG - Die Radikalisierungsforscherinnen Manjana Sold und Hande Abay Gaspar vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung haben einen virtuellen Vortrag zum Thema Islamismus in Deutschland für die Klasse 8d des Gymnasiums Philippinum Weilburg gehalten.

Der Vortrag leitete mit der Definition zentraler Begriffe wie "Islamismus" und "Radikalisierung" ein und nahm dann den Salafismus in den Mittelpunkt, der eine Spielart des Islamismus darstellt. Zudem wurde die Rolle des Internets in Radikalisierungsprozessen beleuchtet. Zum Abschluss empfahlen die Forscherinnen Videolinks, in denen Aussteiger von ihren Erfahrungen berichten, und gaben Vorschläge für den Umgang mit Radikalisierten im eigenen Umfeld.

Fragen der Schüler konnten live über die Chatfunktion gestellt und direkt in den Vortrag integriert werden.

"Die Ereignisse rund um die Ermordung des französischen Kollegen Samuel Paty haben uns an der Schule sehr nachdenklich gemacht", sagte Lehrer Thorsten Rohde. Es sei daher eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass sie sich an der hessenweiten Schweigeminute für den französischen Kollegen beteiligte.