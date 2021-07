Weilburger Schüler simulieren die Energiewende

Die Veranstaltungsreihe "Zukunft Netzausbau in Hessen - ein Planspiel für Schulen" besteht aus 20 halbtägigen Workshops in Form von Planspielen an Schulen in Hessen. Sie wird finanziert durch die "LandesEnergieAgentur Hessen" GmbH und im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen umgesetzt. Aus aktuellem Anlass finden die Workshops je nach Corona-Lage online oder in Präsenz statt.y

Die "LandesEnergieAgentur Hessen" übernimmt im Auftrag der Landesregierung zentrale Aufgaben bei der Umsetzung der Energiewende und des Klimaschutzes. Die Angebote der Firma richten sich an hessische Bürger, gesellschaftliche Organisationen, Kommunen und Unternehmen.