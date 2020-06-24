Weilburger Schülerinnen lernen, wie Margot Friedländer den Holocaust überlebte

Auf dem jüdischen Friedhof Weilburg schauen sich Thorsten Rohde (v. l.) und die Schülerinnen Sandra Weber und Nisha Ahmed um. Joachim Warlies sowie Diana und Bernhard Hörle geben den Jugendlichen einen Einblick in jüdische Bestattungskultur. Foto: Olivia Heß
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