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Mittwoch, 24.06.2020 - 18:30
3 min

Weilburger Schülerinnen lernen, wie Margot Friedländer den Holocaust überlebte

Mit 98 Jahren berichtet Margot Friedländer in Schulen noch immer von ihren schrecklichen Erlebnissen in der NS-Zeit. Für die Neuntklässlerinnen Nisha Ahmed und Sandra Weber Anlass genug, eine Unterrichtsstunde zu Friedländers bewegendem Leben auf die Beine zu stellen.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Auf dem jüdischen Friedhof Weilburg schauen sich Thorsten Rohde (v. l.) und die Schülerinnen Sandra Weber und Nisha Ahmed um. Joachim Warlies sowie Diana und Bernhard Hörle geben den Jugendlichen einen Einblick in jüdische Bestattungskultur. Foto: Olivia Heß

Auf dem jüdischen Friedhof Weilburg schauen sich Thorsten Rohde (v. l.) und die Schülerinnen Sandra Weber und Nisha Ahmed um. Joachim Warlies sowie Diana und Bernhard Hörle geben den Jugendlichen einen Einblick in jüdische Bestattungskultur. Foto: Olivia Heß

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