Montag, 15.06.2020 - 05:00
5 min
Weilburger Schulleiter: Es muss nicht immer ein Studium sein
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ZUR PERSON: HOLGER SCHMIDT
Holger Schmidt, 54 Jahre, wohnhaft in Hünfelden-Mensfelden, verheiratet, drei Kinder
Gelernter Bankkaufmann, Wehrdienst, Studium der Wirtschaftspädagogik in Mainz, Referendariat in Limburg PPC, seit 1996 Lehrer an der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg, ab 2007 Abteilungsleiter kaufmännische und gewerbliche Berufsschule, ab 2009 stellvertretender Schulleiter der WKS, ab August 2019 in Abordnung kommissarischer Schulleiter der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar (Beauftragung durch das Staatliche Schulamt).
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