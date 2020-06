Weilburger Schulleiter: Es muss nicht immer ein Studium sein

Holger Schmidt, 54 Jahre, wohnhaft in Hünfelden-Mensfelden, verheiratet, drei Kinder

Gelernter Bankkaufmann, Wehrdienst, Studium der Wirtschaftspädagogik in Mainz, Referendariat in Limburg PPC, seit 1996 Lehrer an der Wilhelm-Knapp-Schule in Weilburg, ab 2007 Abteilungsleiter kaufmännische und gewerbliche Berufsschule, ab 2009 stellvertretender Schulleiter der WKS, ab August 2019 in Abordnung kommissarischer Schulleiter der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar (Beauftragung durch das Staatliche Schulamt).