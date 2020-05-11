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Montag, 11.05.2020 - 19:00
4 min

Weilburger Stadion bietet Bild des Grauens

Kurz, aber heftig wütet am Sonntag ein Unwetter über Weilburg. Besonders stark betroffen ist das Stadion.

Von Olivia Heß und Andreas E. Müller
Im Weilburger Stadion ist an Sporttreiben nicht zu denken. Starkregen hat Erdmassen von den oberhalb liegenden Feldern auf die Anlage gespült. Foto: Sascha Wagenbach

Im Weilburger Stadion ist an Sporttreiben nicht zu denken. Starkregen hat Erdmassen von den oberhalb liegenden Feldern auf die Anlage gespült. Foto: Sascha Wagenbach

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Fotos
Im Weilburger Stadion ist an Sporttreiben nicht zu denken. Starkregen hat Erdmassen von den oberhalb liegenden Feldern auf die Anlage gespült. Foto: Sascha Wagenbach

Im Weilburger Stadion ist an Sporttreiben nicht zu denken. Starkregen hat Erdmassen von den oberhalb liegenden Feldern auf die Anlage gespült. Foto: Sascha Wagenbach

Miriam Kunz zeigt die Stelle, an der eine Deckenplatte herabgestürzt ist. Foto: Andreas E. Müller

Miriam Kunz zeigt die Stelle, an der eine Deckenplatte herabgestürzt ist. Foto: Andreas E. Müller

Geröllmassen hat das Unwetter den Hang hinunter bis in den Odersbacher Weg geschwemmt. Feuerwehr und Bauhof mussten mit schwerem Gerät ran. Foto: Johannes Hanisch

Geröllmassen hat das Unwetter den Hang hinunter bis in den Odersbacher Weg geschwemmt. Feuerwehr und Bauhof mussten mit schwerem Gerät ran. Foto: Johannes Hanisch

Unwetter in Weilburg: Erdmassen setzen sich in Richtung Weilburger Stadion in Bewegung. Foto: Johannes Hanisch

Unwetter in Weilburg: Erdmassen setzen sich in Richtung Weilburger Stadion in Bewegung. Foto: Johannes Hanisch

Schlammmassen fließen über die Zufahrt Richtung Gagernschule. Foto: Johannes Hanisch

Schlammmassen fließen über die Zufahrt Richtung Gagernschule. Foto: Johannes Hanisch

Die Feuerwehr musste hinter der Oberlahnbrücke ein Auto aus den Fluten ziehen. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und Kreisbrandinspektor Georg Hauch waren sofort zur Stelle, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Foto: Sabine Gorenflo

Die Feuerwehr musste hinter der Oberlahnbrücke ein Auto aus den Fluten ziehen. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und Kreisbrandinspektor Georg Hauch waren sofort zur Stelle, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Foto: Sabine Gorenflo

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