Weilburger Stadtwerke warnen vor Betrügern

Photovoltaik auf einem Hausdach. Die Stadtwerke Weilburg warnen vor Betrügern, die Anlagen für erneuerbare Energien nicht richtig anschließen. Symbolfoto: ulleo/Pixabay

WEILBURG - Die Weilburger Stadtwerke warnen vor dreisten Betrügern beim Anschluss von Erneuerbare-Energien-Anlagen. Nach Angaben des Energieversorgers errichteten diese angeblichen Experten Anlagen ohne die erforderlichen Anträge, Nachweise und Genehmigungen und Fachkenntnisse, teilweise mit viel zu dünnen Leitungen und ohne Beachtung der einschlägigen Vorschriften.

Im schlimmsten Fall droht persönliche Haftung

Der Hauseigentümer stehe dann persönlich in der Haftung, und zwar nicht nur für Folgen zum Beispiel durch einen Brand, sondern auch für schädliche Rückwirkungen ins Netz. Weiter stehen Forderungen des Staates für entgangene Abgaben, Steuern und Umlagen durch falsche oder nicht richtig angemeldete Messtechnik ins Haus.

Deswegen appellieren die Stadtwerke an alle, die entsprechende Anlagen errichten wollen, die Arbeiten nur von ausgewiesenen Experten übernehmen zu lassen. Die Stadtwerke Weilburg schließen beispielsweise Erneuerbare-Energien-Anlagen und KWKG-Anlagen an das öffentliche Netz an. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtwerke-weilburg.de.