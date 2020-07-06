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Montag, 06.07.2020 - 05:00
4 min

Weilburger Studentin kehrt nach Corona-Zwangspause nach Dublin zurück

Drei Monate lang muss die Weilburgerin Pauline Stahl ihr Studium in Irland wegen der Corona-Pandemie unterbrechen. Nun ist sie auf die Insel zurückgekehrt und fällt mit ihrem Mundschutz im Alltag auf.

Von Pauline Stahl
Sehnsuchtsort Dublin: Studentin Pauline Stahl ist nach der coronabedingten Zwangspause in ihrer Weilburger Heimat auf die Insel zurückgekehrt. Archivfoto: Leonid Andronov

Sehnsuchtsort Dublin: Studentin Pauline Stahl ist nach der coronabedingten Zwangspause in ihrer Weilburger Heimat auf die Insel zurückgekehrt. Archivfoto: Leonid Andronov

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Fotos
Sehnsuchtsort Dublin: Studentin Pauline Stahl ist nach der coronabedingten Zwangspause in ihrer Weilburger Heimat auf die Insel zurückgekehrt. Archivfoto: Leonid Andronov

Sehnsuchtsort Dublin: Studentin Pauline Stahl ist nach der coronabedingten Zwangspause in ihrer Weilburger Heimat auf die Insel zurückgekehrt. Archivfoto: Leonid Andronov

Wer in der irischen Hauptstadt Dublin im Bus, in Supermarkt oder am Flughafen einen Mundschutz trägt, fällt auf. Das stellt die Weilburgerin Pauline Stahl bei ihrer Rückkehr auf die Insel schnell fest. Sie setzt die Maske dennoch auf. Foto: Pauline Stahl

Wer in der irischen Hauptstadt Dublin im Bus, in Supermarkt oder am Flughafen einen Mundschutz trägt, fällt auf. Das stellt die Weilburgerin Pauline Stahl bei ihrer Rückkehr auf die Insel schnell fest. Sie setzt die Maske dennoch auf. Foto: Pauline Stahl

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