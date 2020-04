3 min

Weilburger Tagesstätte wird während Corona-Krise mobil

Menschen mit psychischer Behinderung wird in der Einrichtung am Postplatz normalerweise eine feste Tagesstruktur geboten. Das geht wegen der Kontaktsperre aber nicht. Also muss die Tagesstätte zu den Klienten nach Hause kommen.

Von Olivia Heß Redakteurin Weilburg