Weilburger Vereine sind "Heimliche Helden"

Sie freuen sich über die Auszeichnung "Heimliche Helden" (v. l.): Willi Kerkes, Christine Zips, Markus Huth, Marion Schmidt und Isabell Böhnke.

WEILBURG - Als "Heimliche Helden" hat die Volksbank Mittelhessen unter anderem vier Vereine aus Weilburg gekürt. Mit dieser Aktion möchte das Kreditinstitut Vereine und soziale Initiativen unterstützen sowie ehrenamtlichen Einsatz honorieren.

Zur elften Auflage hatten sich mehr als 80 Kandidaten beworben. Gekürt wurden die "Helden" von einer Jury in einer Kombination aus Livestream und Präsenzveranstaltung in der Bankzentrale in Gießen. Insgesamt wurden 70 000 Euro an regionale Vereine ausgeschüttet.

Darunter ist auch der junge Verein "Weilburg erinnert". Er erhielt eine Förderprämie von 1000 Euro. Für sein besonderes Engagement wurde Vorsitzender Markus Huth mit einem Zusatzpreis von 500 Euro ausgezeichnet. Auch der Verein "Pro Polizei" bekam 1000 Euro, vorgeschlagen wurde er von Willi Kerkes, Mitglied des Vereins und Vorsitzender des Auto Club Europa der Region Lahn-Dill. Auch der Tanzclub "Blau-Orange" freut sich über 1000 Euro. Sportwartin Isabell Böhnke schlug Marion Schmidt, Vorsitzende des Vereins, als "Heldin" vor. Auf die Frage, was ihre Heldin so besonders macht, antwortete Böhnke: "Ohne sie würde in unserem Verein nicht funktionieren. Wir profitieren permanent von ihren etwa 25 Jahren Erfahrung im Vorstand des TC." Schmidt habe den Verein mit ihren regelmäßigen Spenden nicht nur mehrmals vor dem finanziellen Aus bewahrt. Neben der Ausübung ihres eigenen Amtes sei sie auch bei allen anderen anfallenden Arbeiten stets die erste, die sich dafür melde und sei für die meisten immer der erste Ansprechpartner.

Der Turn- und Spielverein 1945 "Grün/Weiß" aus Drommershausen erhielt 500 Euro. Alle vier Vereinsvorsitzende erhielten eine Ehrenurkunde. Darauf steht: "Im Rahmen des Wettbewerbs Heimliche Helden würdigen wir das besondere Engagement von Menschen, die mutig und willensstark anpacken und die beseelt sind vom Füreinander und Miteinander. Sie gehören dazu. Vielen Dank, dass sie sich aktiv für andere einsetzen und damit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten." Unterzeichnet sind die Urkunden von den Vorständen Peter Hanker und Lars Witteck.