Weilburger Vereine zeigen Flagge für Europa

WEILBURG - Mit einem stark abgespeckten Corona-Programm startet die Europawoche am 24. Oktober. Bis 1. November heißt es "Flagge zeigen für Europa".

Veranstalter ist das Weilburger Forum in Zusammenarbeit mit dem Verein Märchenhaus, der Musikschule Oberlahn, dem Geschichtsverein, dem Kulturverein "Spielmann" und Weilburg TV. Der Städtepartnerschaftsverein und die Europa-Union konzentrieren sich auf die Vorbereitung der Europawoche 2021. "Bei allen Corona-Sorgen bleiben die Aufgaben wie Klimaschutz und Europa für unser Leben und das Leben unserer Kinder und Enkel von allerhöchster Bedeutung", sagt Christine Zips, Vorsitzende des Forums. Die Vorgaben zum Schutz vor einer Corona-Infektion werden eingehalten.

Los geht es am Samstag, 24. Oktober, um 14 Uhr mit einer Führung im Weilburger Tiergarten zum Thema "Europäische Tierwelt im Wildpark" mit Hans-Peter Schick. Eine weitere Führung gibt es am Sonntag, 25. Oktober, um 11 Uhr unter dem Motto "Den europäischen Partnerstädten Weilburgs auf der Spur", ein Spaziergang durch Weilburger Straßen, ebenfalls mit Schick. Start ist am Kulturzentrum in der alten Spielmannschule, Frankfurter Straße 42/Kezmarokplatz. Anmeldungen unter h.p.schick@t-online.de.

Ein Informationsgespräch findet am Montag, 26. Oktober, um 18 Uhr zu den europäischen Programmen bis 2027 und europäischen Themen im Unterricht der Schulen im Kulturzentrum in der alten Spielmannschule statt. Von Mittwoch bis Freitag, 28. bis 30. Oktober wird von 17 bis 20 Uhr die Ausstellung "Freiheit: Götterfunken" in der Aula des Kulturzentrums präsentiert. Anmeldungen unter mail@kreismusikschule-oberlahn.de.

Am Donnerstag, 29. Oktober, um 19 Uhr folgt das Zoom-Meeting mit dem Europaparlament-Abgeordneten und Professor für Völker- und Europarecht an der Philipps-Universität Marburg, Sven Simon. Er spricht zum Thema "Die Europäische Union zwischen alten Mythen und neuen Herausforderungen". Die Zugangsdaten können über E-Mail unter kontakt@schulforum-limburg-weilburg.de bestellt werden.

Die Präsentation des Films "Du bist Beethoven" mit Live-Auftritten einiger beteiligter Musiker unter Leitung von Annette Meisner wird am Freitag, 30. Oktober, um 17 Uhr in der Aula des Kulturzentrums gezeigt. Von Samstag bis Sonntag, 31. Oktober bis 1. November, wird jeweils von 14 bis 18 Uhr erneut die Ausstellung "Freiheit: Götterfunken" in der Aula des Komödienbaus Weilburg vorgestellt und der Film "Ein Buch voll Beethoven" präsentiert. Dazu gibt es Interviews und kleine Konzerte von Projekt-Teilnehmern unter Leitung von Martin Krähe. Anmeldungen unter mail@kreismusikschule-oberlahn.de. Da die Besucherzahl begrenzt ist, wird bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung gebeten.