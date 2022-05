Weilburger Weinfest im Schatten der Linden

Beim Weinfest auf dem Schlossplatz im Herzen der Innenstadt Weilburgs können die Besucher unter den Linden diverse Weine und Speisen genießen. (Foto: Stadt Weilburg)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - (red). Für die Zeit von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, laden die Stadt Weilburg und das Weilburger Unternehmen KLA zum Weinfest auf dem Schlossplatz ein. Unter den Linden werden die Besucher diverse Weine und Speisen genießen können. Ein musikalisch vielfältiges Programm rundet das traditionelle Fest ab.

Die Eröffnung durch Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) erfolgt am Freitag, 20. Mai, um 18.30 Uhr auf dem Schlossplatz. Ab 19 Uhr sorgt der heimische Sänger und Entertainer Pit Grün bis 24 Uhr für Stimmung. Am Samstag, 21. Mai, lädt die „Old Barrel Drinkhouse Band“ von 19 bis 24 Uhr zu guter Musik ein. Am Sonntag, 22. Mai, spielt von 12.30 bis 14.30 Uhr die „Basin Street Band“. Von 15 bis 17 Uhr gibt es das Brunnenkonzert des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg mit den „Swinging Telstars“.

Heimische Fachhändler und Gastronomen sowie Winzer aus verschiedenen Weinbauregionen werden für ein breites Angebot an Weinen sorgen. Auch die Auswahl an Speisen soll keine Wünsche offenlassen.

Am Weinfestwochenende wird auch wieder das Schauspiel „Leben im Schloss“ gezeigt. Das museumspädagogische Projekt stellt unter Leitung von Thomas Hemp Spielszenen vor, die auf Basis historischer Quellen entwickelt worden sind. Schüler der Heinrich-von-Gagern-Schule führen sie auf. Die Darstellungen führen die Zuschauer in die Jahre zwischen 1703 bis 1713, einem für die Stadt Weilburg prägenden Zeitraum. 1702 begann Graf Johann Ernst von Nassau-Weilburg mit der Umgestaltung des Schlosses und der Schlosskirche unter Federführung seines Hofbaumeisters Julius Ludwig Rothweil. Kurzweilige Szenen an abwechselnden Schauplätzen in der Schlossanlage lassen die Geschichte Weilburgs wieder lebendig werden.

Fotos Beim Weinfest auf dem Schlossplatz im Herzen der Innenstadt Weilburgs können die Besucher unter den Linden diverse Weine und Speisen genießen. Foto: Stadt Weilburg Am Weinfestwochenende wird auch wieder das beliebte Schauspiel „Leben im Schloss“ gezeigt. Foto: Thomas Hemp 2

Zu Ehren des 250. Geburtstages von Fürstin Louise Isabelle zu Nassau-Weilburg (1772 bis 1827) werden auch Spielszenen zu sehen sein, die Einblicke in das höfische Leben und Louise Isabelles Lebenswelt zu Beginn des 18. Jahrhunderts geben.

Die Aufführungen sind am Samstag, 21. Mai, ab 14 Uhr und am Sonntag, 22. Mai, ab 11 Uhr. Sie dauern jeweils etwa eine Stunde, der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, ermäßigt zwei Euro. Letzter Einlass ist um 16 Uhr.