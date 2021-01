Weilburger Weltladen-Verein macht fairen Handel salonfähig

Im Pavillon am Parkdeck (oben) bietet der Weltladen seit 25 Jahren fair gehandelte Produkte an. Foto: Weltladen

Im Pavillon am Parkdeck (oben) bietet der Weltladen seit 25 Jahren fair gehandelte Produkte an. Dazu gehört von Anfang an Kaffee, aber auch Bananen, Strickwaren oder fair produzierte Schokolade und vieles mehr finden sich inzwischen im Sortiment, das Elisabeth Dreher (Mitte links), Gründungsmitglied Renate Röhrig (Mitte rechts) sowie Elke Rehwald-Stahl (unten links) und Andrea Schlothauer zusammen mit weiteren Mitarbeitern anbieten. Fotos: Weltladen/Sabine Gorenflo