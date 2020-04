Weilburger Wochenmarkt ist ein "geselliger Treff" mit Sicherheitsabstand

Pionier der ersten Stunde: Renè de Groot (r.) ist seit 35 Jahren auf dem Weilburger Wochenmarkt mit einem Stand vertreten - auch in Zeiten von Corona. Foto: Margit Bach

WEILBURG (bach). Einkaufen in Zeiten von Corona. Das bedeutet: Zu Stoßzeiten vor den Supermärkten warten. Nur mit Einkaufswagen in die Geschäfte eintreten. Plexiglas an den Kassen. Von all dem ist auf dem Weilburger Wochenmarkt nichts zu spüren. Trotz der geltenden Anordnungen zur Eindämmung des Coronavirus dürfen die Standbetreiber auch weiterhin jeden Mittwoch von 8 bis 14 Uhr ihre Waren anbieten.

In einer Zeit, in der "Bleib zuhause" zum Credo wird, übernimmt der Wochenmarkt eine soziale Funktion. So wird er zum "geselligen" Treffpunkt für Menschen aus Weilburg, den Stadtteilen und der Region.

Die Kunden tauschen während der Wartezeit Neuigkeiten und nette Worten aus. Und dennoch gilt auch hier: Abstand halten. Vor allen fünf Ständen stehen die Wartenden anderthalb bis zwei Meter ein auseinander.

Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) dankt beim Einkauf den Standbetreibern für ihre Treue und für ihre Anwesenheit in Weilburg - auch in dieser besonders herausfordernden Zeit.

Seit Beginn ist Renè de Groot, Obst- und Gemüsehändler aus Bürdenbach, dabei. Er ist als einziger Mitbegründer des Weilburger Wochenmarktes vor 35 Jahren heute noch dabei.

Die "Neuen" auf dem Marktplatz sind Radoslava Platzer und Mitarbeiter Mehmet Sabriew aus Usingen. Seit fünf Wochen stehen sie mit ihrem Verkaufswagen auf dem Weilburger Wochenmarkt und bieten mediterrane Spezialitäten an.

Bürgermeister dankt

den Standbetreibern

Fischmann Steffen Müller aus Bremerhaven ist bereits seit viereinhalb Jahren dabei. Neben Weilburg besucht er auf seiner Tour 14 weitere Orte. Außergewöhnliche Käsesorten hat Sonja Kirschbaum zu bieten, die mit "Kirschbaum Käse und Feinkost" in einem Verkaufswagen vor Ort ist.

Auch Produkte heimischer Hersteller gibt es: frische Backwaren aus Oberzeuzheim, Nudeln und Eier aus Hadamar, Fleisch, Wurst und Käse aus Niederbrechen, Honig und Kartoffeln aus Runkel.