Weilburgerin bringt Roman heraus

Viola Marschall ist in Weilburg aufgewachsen. Foto: V. Marschall

WEILBURG - Wer träumt nicht davon, eines Tages einfach alles stehen und liegen zu lassen und seine Träume zu verwirklichen? Viola Marschall, die am Weilburger Gymnasium 1989 ihr Abitur gemacht hat, hat es getan. Nach über 30 Jahren Karriere in der Finanzbranche hat sie ihren Erstberuf aufgegeben.

Eine Auszeit am Meer bot dann die Gelegenheit, mit ihrem Roman "Viktoria bricht aus - Sommergewitter" zu beginnen. Die Autorin, die mittlerweile im Westerwald lebt: "Die Idee dazu hatte ich vor einigen Jahren auf dem Weg zur Arbeit. Ich hatte an diesem Tag viele Termine und plötzlich kam mir der Gedanke: Was wäre, wenn ich einfach am Büro vorbei und mit dem Auto weiter ans Meer fahre?"

Sie selbst hat das natürlich nicht gemacht, aber ihre Romanfigur konnte dieses Abenteuer wagen. Zur Handlung des Romans: Viktoria wollte eigentlich studieren und die Welt bereisen. Doch ihre dominante Mutter drängte sie dazu, Karriere in einer Versicherung zu machen. Bis heute mischt sie sich in ihr Leben ein. Berufliche Probleme und ein Lebensgefährte, der sich nicht scheiden lassen will, führen dazu, dass sie völlig überraschend ausbricht.

Bei Books on Demand in Norderstedt ist der Roman erschienen.

Sankt Peter Ording, Wien, New York, ein Fallschirmsprung, eine heiße Affäre und nächtliches Nacktbaden - sie lässt nichts aus. Erst ein tragischer Unfall macht ihr klar, dass sie ihr Leben noch einmal vollkommen neu gestalten muss. Die Autorin meint: "Ein Mutmacherbuch für jede Frau!