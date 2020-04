Weilburg/Mengerskirchen: Die Osternacht wird virtuell

Buchsbaumzweige segnen die Pfarrer am Palmsonntag. Sie können in den Kirchen abgeholt werden. Symbolfoto: Caroline Seidel/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg/Mengerskirchen (red). Das Pastoralteam der katholischen Pfarrei "Heilig Kreuz Oberlahn" lädt alle Gläubigen ein, die Karwoche und Ostern in besonderer Weise zu begehen.

Pfarrer Hans Mayer, Pfarrer Walter Henkes und Pater Goli feiern jeden Tag in aller Stille die heilige Messe. Hier bringen sie in besonderer Weise die Anliegen der Gläubigen vor Gott. Eine Teilnahme der Gemeinde ist nicht möglich.

Eine Kerze soll

im Fenster stehen

Alle katholischen Kirchen sind bis Ostern tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet. Eine Ausnahme: "St. Michael" in Probbach ist nur sonntags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

Die Glocken läuten bis Gründonnerstag täglich um 19.30 Uhr als Gebetsaufruf gegen das Coronavirus. Als Zeichen der persönlichen Andacht wird jeder gebeten, eine Kerze ins Fenster zu stellen und das Vaterunser oder ein anderes Gebet zu sprechen. An Karfreitag und Karsamstag schweigen die Glocken.

An Ostersonntag stimmen alle Glocken um 12 Uhr das große Ostergeläut an. Danach findet wieder jeden Abend das Glockenläuten um 19.30 Uhr statt. An Karfreitag und Ostersonntag wird in Zusammenarbeit mit Weilburg TV auf der Homepage www.heiligkreuz-oberlahn.de jeweils um 10.30 Uhr ein aufgezeichneter ökumenischer Gottesdienst zu sehen sein. Ein Livestream der Osternacht entfällt. Die Gläubigen sind eingeladen, die Osternacht mit Bischof Georg Bätzing aus dem Dom auf der Bistumshomepage www.bistumlimburg.de mitzufeiern.

Osterlichter am

Sonntag abholen

An Palmsonntag segnen die Pfarrer Buchsbaumzweige, die ab 11 Uhr von den Gläubigen in den Kirchen abgeholt werden können.

Die Gläubigen sind eingeladen, am Ostersonntag ab 11 Uhr in den Kirchen das Osterlicht für zu Hause abzuholen. Hierfür werden kleine Osterkerzen neben der Osterkerze stehen.

Die Kirche bittet: "Bitte beachten Sie die Hygieneordnung und betreten Sie die Kirche nur in großem Abstand oder alleine. Wir bitten Sie, die Osterlichter für die Menschen mitzunehmen, die nicht selbst in die Kirche kommen können. Sie können diese dann vor deren Haustür abstellen."