Weilburgs Altstadt - Zwischen schick und schäbig

Leerstände gibt es in der Altstadt viele - aber auch Belebung. Bei einem Rundgang mit Bürgermeister Hanisch zeigt sich, was sich in Weilburg entwickelt und wo Potenzial drin steckt.

Von Agathe Markiewicz Redakteurin Weilburg