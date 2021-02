Weilburgs Gymnasiasten sehnen sich nach Begegnungen

Jetzt teilen:

WEILBURG - Maskenpflicht, Wechselunterricht, Homeschooling - was denken die Schüler des Gymnasiums Philippinum Weilburg über die Corona-Krise und die damit verbundenen Veränderungen in ihrem schulischen Alltag? Antworten auf diese Frage erbrachte eine Umfrage des Politik-und-Wirtschaft-Kurses der Jahrgangsstufe elf.

Alles in allem zeige sich eine hohe Akzeptanz der Corona-Auflagen und Bereitschaft, bei diesen mitzuwirken, erläuterte Jörg Freihold, der die Umfrage mit seinem Politik- und Wirtschaftskurs (PoWi) umgesetzt und ausgewertet hat. "Gerade die neuen technischen Möglichkeiten finden unsere Schüler spannend, die meisten wollen mehr davon. Und dennoch haben die meisten den Wunsch, ihre Freunde wiederzusehen und die Begegnungen und Extras wiederzubekommen, die Schule zu einem nicht unerheblichen Teil ausmachen", betonte er.

75 Prozent sorgen sich um nahe stehende Personen

Berücksichtigung fanden die Ergebnisse der Fragebögen von 140 Schülern der vom Wechselunterricht betroffenen Klassen sieben bis zwölf. In der Zufallsauswahl wurde auf eine annähernde Gleichverteilung von Geschlechtern und Jahrgangsstufen geachtet.

Während nur 26 Prozent der Befragten äußerten, Angst vor Corona zu haben, gaben 75 Prozent an, Angst um nahe stehende Personen zu haben. 99 Prozent der Befragten gaben an, sich "immer" oder "meistens" an die Corona-Beschränkungen zu halten.

Etwa ein Drittel gab jedoch an, sich wegen der mit der Pandemie verbundenen Beschränkungen oft einsam zu fühlen. Im Hinblick auf die mit den wirtschaftlichen Folgen der Krise verbundenen Ängste um die eigene Zukunft zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Klassen: Je näher das Abitur, desto größer sind etwaige Sorgen und Befürchtungen.

Die Corona-Auflagen am Philippinum finden allgemein hohe Akzeptanz. Dies lässt sich besonders an der hohen Zustimmung von 64 Prozent zur Aussage "Ich bin alles in allem zufrieden damit, wie meine Schule auf Corona reagiert" ablesen. Ein großer Teil der Befragten empfindet allerdings Maskentragen und Abstandhalten auch während der Pausen im Freien als zu streng.

Kaum Unterschiede zeigten sich in der Beurteilung von Wechselunterricht gegenüber Homeschooling und "normalem" Schulunterricht. Allerdings machten annähernd 30 Prozent der Jugendlichen deutlich, "vor Corona" mehr Spaß an der Schule gehabt zu haben.

Fiona Bückner, Schulsprecherin und Mitglied des PoWi-Kurses, war zu Beginn von mehreren Schülern auf Probleme angesprochen worden. "Aber das Wechselmodell wurde gut aufgenommen. Ein Grund dafür kann sein, dass durch die kleineren Klassen ein besseres Arbeitsklima herrscht, wodurch den Schülern das Lernen leichter fällt und auch der Unterricht flüssiger und angenehmer durchgeführt werden kann", erklärte Bückner.

Während das technische Verständnis der Lehrkräfte - mit einer großen Streubreite - insgesamt durchaus positiv bewertet wird, ist eine deutliche Mehrheit der Überzeugung, die sich durch den Online-Unterricht bietenden Möglichkeiten könnten noch besser genutzt werden. Eigene technische Probleme, die auch schon mal die Bearbeitung oder Abgabe von gestellten Aufgaben verhindert hätten, räumten ungefähr 40 Prozent der Schüler ein.

Die Rückmeldungen auf die Aussage "Ich komme mit den gestellten Aufgaben alleine klar" lassen auf ein hohes Maß an Selbstständigkeit schließen. Allerdings ließ die Hälfte der Befragten erkennen, für die häuslichen Arbeiten schon die Hilfe anderer in Anspruch genommen zu haben.

Ein Drittel glaubt, sich verschlechtert zu haben

Ein Drittel der Befragten glaubt, sich im Zuge von Corona schulisch verschlechtert zu haben und empfindet auch eine Schädigung des Miteinanders in der eigenen Klasse, respektive Lerngruppe.

Das zum Zeitpunkt der Erhebung im November 2020 praktizierte Wechselmodell, - jeweils die Hälfte einer Klasse/Lerngruppe erhält Präsenzunterricht oder arbeitet parallel im Homeschooling - stößt mit 75 Prozent auf breite Zustimmung. Auch das Lernen im Rahmen dieses Modells wird überwiegend nicht als schwerer empfunden. Ungefähr 40 Prozent der Befragten sehen jedoch Ungleichheiten zwischen den Teilgruppen hinsichtlich des Lerntempos und der Stoffvermittlung als Problem.