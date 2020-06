Weiter zwei aktiv Infizierte im Kreis

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis ist am Dienstag mit zwei Personen stabil geblieben. Das teilte die Kreisverwaltung mit Stand Dienstag, 12 Uhr, mit. Seit März sind in Limburg-Weilburg damit 293 Fälle registriert worden, mit keiner Veränderung zum Vortag. Die Zahl der Genesenen bleibt damit ebenfalls bei 284 Menschen. 19 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne - diese Zahl ist im Vergleich zum Vortag (22) wieder gesunken.