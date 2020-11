Welche Schule ist die richtige für unser Kind?

Hauptschule, Realschule oder Gymnasium? Wo soll das eigene Kind nach der vierten Klasse hin? Eine Frage, die sich viele Eltern im Kreis derzeit stellen. "Jede Schulform hat ihre Stärken", sagt Dirk Fredl vom Staatlichen Schulamt in Weilburg. Am besten sei die Schulform geeignet, die die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Schülers am besten unterstützt und zu seiner Weiterentwicklung beiträgt. Symbolfoto: Franziska Kraufmann/dpa