Weltladentag in Weilburg: Verantwortlich handeln, Menschenrechte respektieren

Werben für fairen Handel (v.l.) Renate Röhrig, Heike Letschert und Andrea Schlothauer. Foto: Elke Rehwald-Stahl

Weilburg (red). Am kommenden Samstag, 9. Mai, ist Weltladentag. Hunderte Weltläden in ganz Deutschland - so auch der Weltladen Weilburg - machen gemeinsam auf die Notwendigkeit eines Lieferkettengesetzes aufmerksam.

Sie weisen darauf hin, warum es gerade in der aktuellen Corona-Krise wichtig sei, die Rechte der Menschen am Anfang globaler Lieferketten besonders zu schützen. Der Weltladen Weilburg beteiligt sich damit an der bundesweiten Kampagne des Forums Fairer Handel und des Weltladen-Dachverbandes im Rahmen der Initiative "Lieferkettengesetz".

"Die Auswirkungen der Corona-Krise zeigen auf dramatische Weise, warum wir unbedingt ein Lieferkettengesetz brauchen", sagt Ladenkoodinatorin Elke Rehwald-Stahl. "Die Corona-Pandemie macht deutlich, wie wichtig transparente und zuverlässige Lieferketten in unserer globalen Wirtschaft sind. Sie zeigt jedoch auch, wie ungleich die Macht entlang globaler Lieferketten verteilt ist", so Rehwald-Stahl weiter. Insbesondere für die Menschen am Anfang der Lieferkette habe die aktuelle Situation gravierende Folgen. Die Menschen, die weltweit Alltagsgüter wie Kakao, Bananen und Textilien produzierten, stünden enorm unter Druck.

"Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass Unternehmen verantwortlich handeln und Menschenrechte respektieren. Die Bundesregierung sollte noch in dieser Legislaturperiode ein Lieferkettengesetz erarbeiten, das Unternehmen verpflichtet, Menschenrechte und Umweltstandards entlang globaler Lieferketten zu achten. Wir rufen die Weilburger Bürger dazu auf, die Petition der Initiative Lieferkettengesetz online unter www.lieferkettengesetz.de oder in einem der beiden Weltläden zu unterzeichnen", sagt die Geschäftsführerin des Weltladens. Die Corona-Krise dürfe kein Argument sein, eine dringend benötigte gesetzliche Regelung aufzuschieben, meint Rehwald-Stahl.

"Fair-Handels-Unternehmen zeigen seit 50 Jahren, wie Lieferketten wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig gestaltet werden können. Gerade jetzt in der Krise unterstützen sie ihre Handelspartner und suchen gemeinsam mit ihnen nach Lösungen. Mit der Aktion ,#fairsorgung' haben der Weltladen-Dachverband und rund 30 Lieferanten des Fairen Handels zum Beispiel versucht, die schlimmsten wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf alle Partner des Fairen Handels abzumildern", so die Weilburgerin.

Auch am kommenden Samstag werden in Weilburg - unter Einhaltung aller Vorschriften - Aktivitäten stattfinden, allerdings ohne das traditionelle Fest auf dem Berliner-Pankgrafen-Platz .