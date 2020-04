Weniger Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

225 Menschen haben sich bisher im Kreis Limburg-Weilburg mit dem Coronavirus infiziert. Symbolfoto: Kay Nietfeld/dpa

Limburg-Weilburg (chm). Weniger Menschen sind im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert und mehr sind wieder genesen. Das zeigt die Statistik der Kreisverwaltung.

Danach gab es bis Donnerstag um 12 Uhr 47 Menschen, die aktiv mit dem Virus infiziert waren - zwei weniger als am Vortag. Gestiegen ist hingegen die Zahl der Genesenen: Insgesamt 177 Menschen sind im Kreis wieder gesund, das sind fünf mehr als am Tag zuvor. Bislang gab es bislang 225 bestätigte Fälle (drei mehr als am Vortag). 208 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.