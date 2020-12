Wenn der Finger hängen bleibt

Arthrose in den Händen ist schmerzhaft und trifft nicht nur ältere Menschen. Am Direkten Draht zum Mediziner beantwortet Dr. Stefanie Hensel auch Fragen jüngerer Leser zum arthrosebedingten Symptom der Schnappfinger. Foto: dpa

WEILBURG - Wenn ein Finger in gebeugter Stellung hängen bleibt und nur mithilfe der anderen Hand wieder gestreckt werden kann, spricht man vom Schnappfinger. Ein Großteil der Fragen, die der Orthopädin Dr. Stefanie Hensel am Mittwochabend am Lesertelefon gestellt wurden, rankten sich um dieses Phänomen.

So berichtete ein 84-jähriger Anrufer aus Leun, dass ihm seit drei Monaten sowohl der Ring- als auch der Mittelfinger festhängen würden. Er wollte wissen, ob er sich deshalb operieren lassen müsse. Die Ärztin erklärte zunächst, wie es zum Schnappfinger kommt: Durch eine Schwellung der Beugesehne - meist durch Überlastung - könne diese nicht mehr ungehindert durch das straffe, quer zu der Sehne verlaufende Ringband gleiten. Um die Schwellung zu bekämpfen, müsse Gewebsflüssigkeit in diesem Bereich resorbiert werden. Eine Cortison-Spritze zur Flüssigkeitsresorption in Kombination mit entzündungshemmenden Tabletten sei sehr wirksam. Der Mann erwähnte, dass er sich einen Igelball zugelegt habe und wollte wissen, ob das Sinn mache. Übungen damit sind nützlich, versicherte die Orthopädin. Sollte die konservative Therapie nicht zum Erfolg führen, sei eine Operation angeraten. Dies sei aber ein Routineeingriff und in wenigen Minuten erledigt.

Dass der Schnappfinger nicht nur im höheren Alter auftritt, zeigte der Anruf eines 49-Jährigen aus Biedenkopf"Seit anderthalb Jahren ist es jeden Morgen das Gleiche: Der linke Zeigefinger hängt fest", schilderte er. Nachdem er etwa 20 Mal aktiv mit der anderen Hand diesen Finger bewegt, sei alles wieder normal. Aber nur bis zum nächsten Morgen. "Das ist ganz typisch für den Schnappfinger", bestätigte Dr. Hensel und erläuterte den Grund dafür. Weil nachts die Muskelpumpe nicht funktioniere, käme es zu der Schwellung. Die Bewegung transportiere schließlich die Gewebeflüssigkeit wieder ab. "Solange die Beschwerden nicht schlimmer werden, würde ich nichts machen", riet sie dem Anrufer. Auch konnte sie ihn insoweit beruhigen, dass kaum mit den gleichen Beschwerden in weiteren Fingern zu rechnen sei.

Einer 76-Jährige aus Braunfels wurde der Schnappfinger vor fünf Wochen operiert. "Ich habe immer noch Verdickungen unter der Narbe", klagt sie. Ob die Stelle rot verfärbt ist, wollte die Ärztin wissen. Das wurde verneint. Demnach weise nichts auf eine Entzündung hin. "Wegen der vielen Hornhaut in der Handfläche kann es bis zu sechs Monaten dauern, bis die Narbe ganz flach ist", beruhigte Dr. Hensel die Anruferin. Das sei aber kein Hinderungsgrund, die Hand normal zu gebrauchen.

Bei einer 55 Jahre alten Herbornerin sind beide Daumen vom Einschnappen betroffen. Die Behandlung mit Cortison-Spritzen hat ihr gut geholfen. "Kann ich das wiederholen, falls es wieder schlimmer wird? Oder muss ich befürchten, dass die Sehnen dann reißen können?", wollte sie wissen. Die Injektionen könne man bedenkenlos bis zu dreimal machen, doch sollte unbedingt begleitend Ibuprofen oder Diclofenac eingenommen werden, antwortete die Expertin.

Eine Seniorin (86) aus Wetzlar wollte einen Rat, was sie außer Medikamenten noch bei schmerzhaften Arthrosen im Daumengelenk tun kann. Eine Röntgen-Reizbestrahlung könne in Betracht gezogen werden, so die Ärztin. Doch auch alte Hausmittel, wie ein über Nacht angelegter kalter Quarkumschlag oder Retterspitz-Wickel wären gegen Entzündung wirksam.