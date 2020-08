4 min

Wenn die Lahntouristen Verdruss bringen

Paddeln auf der Lahn boomt - nicht nur wegen Corona. Aber auch auf Flüssen gibt es Regeln und definierte Anlegestellen. In Weilburg-Kirschhofen landen aber täglich Kanuten am „Kies“ an, was aber nicht erlaubt ist. Das ärgert die Anwohner, und der hinterlassene Müll auch.

Von Sabine Gorenflo