Wertschätzung für das Unscheinbare am Wegesrand

Die Heil- und Wildkräuterexpertin Angelika Weil beschäftigt sich mit allem, was so im heimischen Garten und im Wald wächst. In Kursen vermittelt sie das Wissen, was man aus Kräutern alles machen kann. Foto: Angelika Weil

WETZLAR/WEILBURG. Mehr Wertschätzung für Unscheinbares am Wegesrand. Dazu ruft der "Ehrentag des Unkrauts" auf, der jedes Jahr, am 28. März begangen wird - pünktlich zur ersten Blüte vieler wilder Gewächse. Schon der Begriff Unkraut löst bei den meisten Gärtnern ein negatives Gefühl aus: Es verunstaltet den Garten und nimmt anderen Pflanzen den Platz.

Die Heil- und Wildkräuterexpertin Angelika Weil spricht sich aber für diese unbeliebten Kräuter aus: "Der Begriff ,Unkraut' ist nicht mehr zeitgemäß. In der Natur und für das ökologische Gleichgewicht hat jede Pflanze eine Funktion und einen Nutzen. Ich bevorzuge den Begriff Wildpflanze", sagt sie.

Wissen in Kursen

praktisch vermitteln

Die 63-jährige Kräuterkundige aus Weilburg hat 2010 eine Pflanzenheilkundeausbildung abgeschlossen und hält nun Kurse an der Volkshochschule in Wetzlar, in denen sie den Teilnehmern beibringt, wie man mit Heilkräutern, Wildkräutern und Wildpflanzen umgeht und wie man diese verwenden kann.

"In den Kursen möchte ich das Wissen möglichst praktisch vermitteln. Wir gehen in die Natur und schauen uns die Pflanzen an. Die Teilnehmer erfahren etwas über die botanischen Erkennungsmerkmale, maßgebenden Inhaltsstoffe, Heilwirkungen, ob die Pflanze essbar ist und sich somit für die Wildkräuterküche eignet und über die Anwendung als Tee, alkoholischen Auszug, Ölauszug, oder in Salbenform", schildert sie. Wichtig sei es auch, Gemeinsamkeiten innerhalb der Pflanzenfamilien anzusprechen.

Dadurch werde die Ableitung für die einzelnen Pflanzen verständlicher. Von Bedeutung ist das gerade dann, wenn es um den Verzehr geht: "Ein besonderes Anliegen sind mir die essbaren Wildpflanzen, per Definition Wildkräuter genannt. Diese haben einen wesentlich höheren Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen und Bitterstoffe als unsere Kulturpflanzen und sind für die Gesundheit überaus wertvoll", weiß Weil. Ihr Gesundheitstipp: "Es reicht bereits aus, zwei- bis dreimal in der Woche ein paar klein geschnittene Wildkräuter ans fertige Essen zu geben."

Weil möchte den Nutzen der Wildpflanzen hervorheben und klärt auf: "Etliche Wildpflanzen haben eine Heilwirkung, obwohl sie keine anerkannten Heilpflanzen sind." Und weiter: "Auch wenn manche Wildpflanzen für uns Menschen nicht direkt von Nutzen sind, so sind sie doch innerhalb des Naturkreislaufes wichtig." Als klassische, unliebsame Wildpflanze und typisches Gartenunkraut gelte etwa die Brennnessel. "Als anerkannte Heilpflanze wirkt die Brennnessel als Tee getrunken bei Blasenentzündung oder rheumatischen Erkrankungen entzündungshemmend", weiß sie. Und ergänzt: "Als Wildkraut ist sie eine der wichtigsten der essbaren Pflanzen" - leicht erkennbar, ungiftig, nur beim Pflücken etwas biestig. Sie empfiehlt, stets die oberen vier, noch zarten Blätter zu pflücken. "In die Suppe gegeben, in den Quark oder an den Salat ist sie ein guter Einstieg in die Wildkräuterküche."

Wichtig bei Wildkräutern sei es, um Kontraindikationen zu wissen und was bei den einzelnen Pflanzen gegebenenfalls noch zu beachten ist. "Das ist mir sehr wichtig in meinen Kursen zu vermitteln, damit man mit den Kräutern keine unangenehmen Erfahrungen macht oder sich sogar in Gefahr bringt", betont Weil und gibt ein Beispiel: "Menschen mit Histaminunverträglichkeit dürfen die Brennnessel nicht zu sich nehmen!"

Die Kräuterkundige möchte Menschen dazu animieren, in die Natur zu gehen und die Wildpflanzen zu erforschen, warnt aber: "Auch wenn die meisten Wildpflanzen in unsere Region ungiftig sind, sollte man sich trotzdem gut auskennen. Kräuterkundige informieren in Kursen und auf Spaziergängen. Empfehlungen zu Ihrer eigenen Person bei bestimmten Erkrankungen dürfen allerdings nur Ärzte und Apotheker geben."

Weil lobt den "Ehrentag des Unkrauts" und hofft, dass das schlechte Image des "Unkrauts" bald der Vergangenheit angehört. "Der Tag sorgt für Aufmerksamkeit für die Wildpflanzen und das ist gut so. Ich denke, dass immer mehr Menschen wieder ein Verständnis für die Wildpflanzen entwickeln." Dazu gehöre es, ihnen im Garten und in den Gärtnereien etwas mehr Raum zu lassen.

Unkraut-Ehrentag läutet

die Kräutersaison ein

"Es muss ja nicht in den Beeten sein, denn hier entsteht natürlich schnell eine Platzkonkurrenz", sagt Angelika Weil. Aber eine kleine Ecke am Gartenzaun könne man als Wildwiese nutzen: "Wenn der Blick für diese Pflanzen sich ändert, ist es auch gar nicht schwer, den Platz abzugeben."

Und wie verbringt eine Kräuterkundige den Ehrentag des Unkrauts? In der Natur: "Für mich läutet er jedes Jahr wieder die Kräutersaison ein. Ich gehe durch die Wiesen oder in den Wald und freue mich zu sehen wie die Pflanzen wieder anfangen aus dem Boden zu sprießen."