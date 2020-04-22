Wie funktioniert der Schul-Start in Limburg-Weilburg?

Auch an der Willhem-Knapp-Schule in Weilburg beginnt für manche Schüler ab Montag wieder der Unterricht. Foto: Mika Beuster
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WAS SAGT DER ELTERNBEITRAT ZUR SITUATION
Der
Kreiselternbeirat informiert auf seiner Homepage www.kreiselternbeirat-lm.de über die aktuelle Corona-Situation.
Die Elternvertreter fordern zu Verständnis auf. So laufe laut Angaben des Kreiselternbeirats derzeit zwar nicht alles immer "reibungslos", viele
Lehrkräfte an den heimischen Schulen machten aber einen "hervorragenden Job", heißt es vom Kreiselternbeirat.
Den Elternvertretern fehlen aber vor der Rückkehr einiger Schüler in den Unterricht
Hinweise auf die hygienischen Voraussetzungen an den Schulen, heißt es in der Mitteilung. Mängel sollten unbedingt aufgezeigt und veröffentlicht werden, rufen die Elternvertreter auf, damit Eltern wüssten, ob die Kinder sich entsprechend der Vorgaben des Roland-Koch-Instituts aufhalten können.
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