Wie funktioniert der Schul-Start in Limburg-Weilburg?

Der Kreiselternbeirat informiert auf seiner Homepage www.kreiselternbeirat-lm.de über die aktuelle Corona-Situation.

Die Elternvertreter fordern zu Verständnis auf. So laufe laut Angaben des Kreiselternbeirats derzeit zwar nicht alles immer "reibungslos", viele Lehrkräfte an den heimischen Schulen machten aber einen "hervorragenden Job", heißt es vom Kreiselternbeirat.

Den Elternvertretern fehlen aber vor der Rückkehr einiger Schüler in den Unterricht Hinweise auf die hygienischen Voraussetzungen an den Schulen, heißt es in der Mitteilung. Mängel sollten unbedingt aufgezeigt und veröffentlicht werden, rufen die Elternvertreter auf, damit Eltern wüssten, ob die Kinder sich entsprechend der Vorgaben des Roland-Koch-Instituts aufhalten können.