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Mittwoch, 22.04.2020 - 17:30
4 min

Wie funktioniert der Schul-Start in Limburg-Weilburg?

Viele Jugendliche müssen auch im Kreis Limburg-Weilburg trotz Corona-Krise wieder in die Schule. Wie steht es um die Hygiene, gibt es Masken? Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.

Von Jörgen Linker und Mika Beuster
Auch an der Willhem-Knapp-Schule in Weilburg beginnt für manche Schüler ab Montag wieder der Unterricht. Foto: Mika Beuster

Auch an der Willhem-Knapp-Schule in Weilburg beginnt für manche Schüler ab Montag wieder der Unterricht. Foto: Mika Beuster

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Fotos
Auch an der Willhem-Knapp-Schule in Weilburg beginnt für manche Schüler ab Montag wieder der Unterricht. Foto: Mika Beuster

Auch an der Willhem-Knapp-Schule in Weilburg beginnt für manche Schüler ab Montag wieder der Unterricht. Foto: Mika Beuster

Der Spielplatz der Christian-Spielmann-Schule in Weilburg ist am Mittwoch gesperrt. Die vierten Klassen der Grundschulen werden auch wieder den Unterricht besuchen. Foto: Mika Beuster

Der Spielplatz der Christian-Spielmann-Schule in Weilburg ist am Mittwoch gesperrt. Die vierten Klassen der Grundschulen werden auch wieder den Unterricht besuchen. Foto: Mika Beuster

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WAS SAGT DER ELTERNBEITRAT ZUR SITUATION

Der Kreiselternbeirat informiert auf seiner Homepage www.kreiselternbeirat-lm.de über die aktuelle Corona-Situation.

Die Elternvertreter fordern zu Verständnis auf. So laufe laut Angaben des Kreiselternbeirats derzeit zwar nicht alles immer "reibungslos", viele Lehrkräfte an den heimischen Schulen machten aber einen "hervorragenden Job", heißt es vom Kreiselternbeirat.

Den Elternvertretern fehlen aber vor der Rückkehr einiger Schüler in den Unterricht Hinweise auf die hygienischen Voraussetzungen an den Schulen, heißt es in der Mitteilung. Mängel sollten unbedingt aufgezeigt und veröffentlicht werden, rufen die Elternvertreter auf, damit Eltern wüssten, ob die Kinder sich entsprechend der Vorgaben des Roland-Koch-Instituts aufhalten können.

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Weiterführende Links
Schulstart in Corona-Krise wirft im Lahn-Dill-Kreis Fragen auf
Schulstart in Hessen: Niemand wird gezwungen
Rückgang: 47 Menschen in Limburg-Weilburg mit Corona infiziert
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