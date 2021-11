Wieder brennen Mülltonnen

Jetzt teilen:

WEILBURG - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben in Weilburg wieder Mülltonnen gebrannt. Anwohner der Schlesierstraße riefen die Polizei, nachdem sie entdeckt hatten, dass Mülltonnen in Flammen standen. Sie beobachteten zudem, dass ein Mann vom Tatort weglief. Er wurde beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet mit einer schwarzen Mütze. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, drei Mülltonnen brannten komplett ab, eine vierte wurde beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.