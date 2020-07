Das Weilburger Reisecenter ist nach Kubach in die Räume des Sunside Reisecenters gezogen. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG. Die Corona-Krise macht auch Reisebüros zu schaffen. So hat das Weilburger Reisecenter seinen Standort in der Neugasse aufgegeben und ist ins Sunside Reisecenter im Rewe-Markt im Gewerbegebiet Kubach umgezogen. "Der Standort Weilburg bleibt somit gesichert", sagen die Inhaber Egon und Martina Medenbach. Sollte es mit Reisen nach Corona-Zeiten wieder besser werden, bestünde die Überlegung, das Reisecenter in der Innenstadt wieder zu eröffnen.

"Seit Corona ist der Umsatz praktisch null und wir mussten die Notbremse ziehen, was die Kosten betrifft", sagt Medenbach. Ein halbes Jahr vor Corona gab es die Thomas-Cook-Pleite, auch die habe die Reisebranche gebeutelt. Die Corona-Krise schloss sich nahezu nahtlos an. Plötzlich bestimmten Stornierungen und Umbuchungen die Arbeit in dem traditionellen Weilburger Reisebüro. "Das war eine psychische Belastung für die Mitarbeiter der Reisebüros", meint Martina Medenbach. Die Reisebüros hätten dabei nur Kosten und würden nichts verdienen.

Im Sunside Reisecenter wird Martina Medenbach von Isabella Peter und Petra Martin als Festangestellte unterstützt. Ilse Ludwig ist am 1. Juli in Rente gegangen, werde als Urlaubsvertretung aber weiterhin zur Verfügung stehen. Geöffnet wurde das Reisecenter wieder am 15. Juni, aber zunächst unter Kurzarbeit. Montags bis freitags seien Mitarbeiter von 10 bis 14 Uhr im Büro. Während dieser Zeit würden Anrufe oder E-Mails bearbeitet. Die Öffnungszeiten würden je nach Entwicklung ausgeweitet.

Die Leistungen hätten denselben Umfang wie vor der Pandemie. "Nur dass wir jetzt keine Bahnagentur mehr sind", sagt Martina Medenbach. Zugtickets könnten nur noch am Bahnhof gekauft werden.

Kleinere Krisen habe es in der Reisebranche immer mal wieder gegeben, sagen Medenbachs. Zum Beispiel hätten nach dem Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 und wegen der Aschewolke des isländischen Vulkanes Eyjafjallajökull viele Flüge storniert werden müssen. Aber eine solche Krise wie Corona sie ausgelöst habe, damit hätte niemand rechnen können.

Geschichte des Reisebüros geht zurück bis 1949

Die Geschichte des Reisebüros in Weilburg reicht bis ins Jahr 1949 zurück. Am 1. März wurde das erste Weilburger Reisebüro von Maria und Kurt Fabricius in der Schwanengasse gegründet. Peter Medenbach, ein Neffe von Egon Medenbach, übernahm 1986 das Reisebüro und zog damit von der Schwanengasse in die Vorstadt. Zehn Jahre später übernahm die Familie Egon Medenbach mit Tochter Martina das Reisebüro Fabricius und das Reisebüro Weilmünster. "Mein Neffe wollte damals das Reisebüro verkaufen und fragte mich, ob ich es übernehmen wollte, obwohl ich aus einer ganz anderen Branche komme", erinnert sich Egon Medenbach. Ursprünglich ist er Diplom-Ingenieur. Er habe seine Tochter gefragt, ob sie mit einsteigen wolle und sie sattelte von Sozialpädagogik auf die Reisebranche um. Mit dem Neubau des ehemaligen Minimal-Marktes, heute Rewe, wurde am 1. November 1999 in der Einkaufspassage das Sunside Reisecenter eröffnet. Im November 2001 kam das Reisebüro Kopp in der Neugasse dazu. Mit dem Zusammenlegen der Belegschaft von Fabricius und Kopp wurde im November 2002 ein neuer Name gefunden: das Weilburger Reisecenter. Egon Medenbach hatte beide 2016 an seine Tochter Martina übergeben.